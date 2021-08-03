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вторник, 03 августа 2021 05:00

Церковный праздник 3 августа: чтим пророка, который предсказал судьбу человечества

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3 августа православные христиане отмечают День святого Иезекииля. Святой жил в шестом веке до Рождества Христова.

Он родился в 622 году в городе Сарир и происходил из колена Левия. Получил сан священника так же, как и его отец Вузей.

Во время второго нашествия вавилонского царя Навуходоносора на Иерусалим его, царя Иехония II и многих других иудеев отправили в Вавилон. В плену он жил у реки Ховар.

На 30-м году жизни у него было видение о будущем еврейского народа и всего человечества.

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Автор: religions.unian.ua
 

Пророк увидел облако с лучом в котором была колесницы и четыре крылатых животных, имевших лица: человека, льва, тельца и орла. Над колесницей возвышался хрустальный свод, а над сводом - подобие престола из блестящего сапфира. На этом престоле видно сияющее"подобие Человека", а вокруг Него радуга. По толкованию отцов церкви, пресветлой "подобией Человека", сидящего на сапфировом престоле был прообразом воплощения Сына Божия от Пресвятой Девы Марии, явившейся Престолом Божиим.

Особенно важны два знаменательных видения пророка - о храме Господа, и о сухих костях на поле, которым Дух Божий дал новую жизнь.

Видение о храме было таинственным прообразом освобождения рода человеческого от работы и устройство Церкви Христовой.

Видение о сухих костях на поле - прообраз всеобщего воскресения из мертвых и новой вечной жизни искупленных Крестной смертью Господа Иисуса Христа.

Онуфрий был монахом Киево-Печерского монастыря и жил в Антониевых пещерах в 12 веке. Его останки и сейчас находятся в монастыре. К сожалению, точно не известно, почему Онуфрия причислили к лику святых. Но есть сведения, что он был безмолвным отшельником, держал строгие и длительные посты, как и многие его монахи. У него также был строгий характер.

3 августа наши предки ладили закромы, готовили в кладовых места для зерна. В честь святого Онуфрия Молчаливого пытались все делать молча. Ни одного лишнего слова не произносилось, а если уж и надо было что-то сказать, пытались обойтись одним-двумя словами, не больше.

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