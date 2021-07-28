Церковный праздник 29 июля - сегодня молятся святому, который нарушил обет через Украину

 
Ексклюзивы
1/5
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
1 Просмотров: 1413
Истоки христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Истоки христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Просмотров: 405
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
Просмотров: 297
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
1 Просмотров: 4248
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 558
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
2 Просмотров: 414
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 1071
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2997
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 405
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
1 Просмотров: 585
Фото
Все фото
9
29
22
10
9
Именины 29 июля - у кого сегодня особый день
Именины 29 июля - у кого сегодня особый день
Паста, моцарелла и гонки на кроватях: как гуляли на &quot;Итальянской свадьбе&quot; во Львове
Паста, моцарелла и гонки на кроватях: как гуляли на "Итальянской свадьбе" во Львове
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
Премьер борется с зонтиком, шахтеры митингуют, а под офис Facebook сносят трупные мешки: среда в фотографиях
Премьер борется с зонтиком, шахтеры митингуют, а под офис Facebook сносят трупные мешки: среда в фотографиях
Георгиевские ленты, красная звезда, серп и молот: мэр Хорола отметил праздник оккупантской армии
Георгиевские ленты, красная звезда, серп и молот: мэр Хорола отметил праздник оккупантской армии
Видео
Все видео
"Велком ту Юкрейн! Въезд разрешаю, но в сопровождении полиции" - россиянин дал взятку пограничнику
"Велком ту Юкрейн! Въезд разрешаю, но в сопровождении полиции" - россиянин дал взятку пограничнику
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
Украинцы слушают не специалистов, а кума, брата, свата
Украинцы слушают не специалистов, а кума, брата, свата
Украинцы зациклены на прошлом
Украинцы зациклены на прошлом
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Интервью
1/5
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1233
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1638
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1206
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 459
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 846
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
28 июля 2021
Просмотров: 378
Любов поляків
На початку 1990-х багато материних знайомих їздили в Польщу торгувати на базарі. Продавали посуд, постільну білизну й інший крам. Одного разу поїхала ...
четверг, 29 июля 2021 05:00

Церковный праздник 29 июля - сегодня молятся святому, который нарушил обет через Украину

  Комментировать
Церковный праздник 29 июля - сегодня молятся святому, который нарушил обет через Украину
Украинец более 40 лет жил отшельником на Афоне. Фото: pixabay.com

29 июля верующие чтят память православного монаха, украинского писателя-полемиста Иоанна Вишенского.

Он родился в середине VI в в городке Судовая Вишня на Галичине. Имя и происхождение человека неизвестно. Предполагают, что его родители принадлежали к мелкой шляхте или православным мещанам.

Считают, что Вышинский не имел основательного образования. В юности вел разгульный образ жизни. Некоторое время жил в Луцке. В зрелом возрасте жил в городах Волыни, Галичины и Подолья. Переломным моментом в жизни Вышинского был конфликт с иезуитами, что отвлекло его от католичества и заставило сойтись с православным Львовским братством.

Примерно в 1570-х годах он стал монахом Афонского монастыря в Греции. Отсюда посылал в Украину послания, в которых выступал против соединения православной и католической церквей, окатоличивание и ополячения Украины. На Афоне писатель прожил более 40 лет: жил в нескольких монастырях, затем осел в скиту - небольшом жилище монахов отшельников. Спрятавшись от мира, он дал обет молчания, однако не сдержал его. Почувствовав тоску по родной земле и ответив на призывы украинских братств, вернулся домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Церковный праздник 28 июля - сегодня сегодня отмечают годовщину Крещения Руси

За несколько лет снова вернулся на Афон и приказал замуровать себя в каменной пещере.

При жизни монах написал немало церковных работ. В произведениях много внимания посвящал жизни низших слоев общества, в частности крестьянства. Остро критиковал весь тогдашний церковный и светский строй, требовал простоты древнехристианского братства. Стиль Вышинского был особенный для подобных работ. Писал простым, живым народным языком.

Канонизировали Вышинского только в 2016-м. Однако в Укарине немало памятников монаху и названа в его честь улица в городе Снятин Ивано-Франковской области.

29 июня День ангела празднуют Валентина, Павел и Юлия. Не забудьте поздравить именинников с их днем. Они сегодня должны помолиться своим небесным наставникам и попросить исполнения желаний.

Gazeta.ua предлагает узнать больше о происхождении и значении этих имен, а также выбрать открытку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Церковный праздник 29 июля - сегодня молятся святому, который нарушил обет через Украину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 9531
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
 Просмотров: 8901
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
5
 Просмотров: 6003
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
3
 Просмотров: 5265
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси Просмотров: 4860
Общество
Именины 29 июля - у кого сегодня особый день
Именины 29 июля - у кого сегодня особый день
9
 Просмотров: 90
Нормализация ругательства и агрессия - как украинская писательница два года жила в Москве
Нормализация ругательства и агрессия - как украинская писательница два года жила в Москве
 1 Просмотров: 468
Паста, моцарелла и гонки на кроватях: как гуляли на "Итальянской свадьбе" во Львове
Паста, моцарелла и гонки на кроватях: как гуляли на "Итальянской свадьбе" во Львове
29
 Просмотров: 693
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
22
 1 Просмотров: 1413
Кем был человек, который первым в Украине умер от штамма Delta
Кем был человек, который первым в Украине умер от штамма Delta Просмотров: 1143
Больше всего комментируют
14
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
6
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
6
Украина собирается купить корабль, не приспособленный для защиты черноморского побережья - эксперт
5
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
4
Зеленский звонил Путину накануне срыва спецоперации по "вагнеровцам" – Омельченко
Голосов: 56819
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть