Церковный праздник 29 июля - сегодня молятся святому, который нарушил обет через Украину

Украинец более 40 лет жил отшельником на Афоне. Фото: pixabay.com

29 июля верующие чтят память православного монаха, украинского писателя-полемиста Иоанна Вишенского.

Он родился в середине VI в в городке Судовая Вишня на Галичине. Имя и происхождение человека неизвестно. Предполагают, что его родители принадлежали к мелкой шляхте или православным мещанам.

Считают, что Вышинский не имел основательного образования. В юности вел разгульный образ жизни. Некоторое время жил в Луцке. В зрелом возрасте жил в городах Волыни, Галичины и Подолья. Переломным моментом в жизни Вышинского был конфликт с иезуитами, что отвлекло его от католичества и заставило сойтись с православным Львовским братством.

Примерно в 1570-х годах он стал монахом Афонского монастыря в Греции. Отсюда посылал в Украину послания, в которых выступал против соединения православной и католической церквей, окатоличивание и ополячения Украины. На Афоне писатель прожил более 40 лет: жил в нескольких монастырях, затем осел в скиту - небольшом жилище монахов отшельников. Спрятавшись от мира, он дал обет молчания, однако не сдержал его. Почувствовав тоску по родной земле и ответив на призывы украинских братств, вернулся домой.

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За несколько лет снова вернулся на Афон и приказал замуровать себя в каменной пещере.

При жизни монах написал немало церковных работ. В произведениях много внимания посвящал жизни низших слоев общества, в частности крестьянства. Остро критиковал весь тогдашний церковный и светский строй, требовал простоты древнехристианского братства. Стиль Вышинского был особенный для подобных работ. Писал простым, живым народным языком.

Канонизировали Вышинского только в 2016-м. Однако в Укарине немало памятников монаху и названа в его честь улица в городе Снятин Ивано-Франковской области.

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