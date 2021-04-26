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вторник, 27 апреля 2021 05:01

Церковный праздник 27 апреля: что сегодня нельзя делать

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Церковный праздник 27 апреля: что сегодня нельзя делать
Сегодня второй день Страстной седмицы - Великий вторник. Фото: vn.20minut.ua

27 апреля это Великий вторник, который наступает перед Пасхой. День символизирует время, когда Иисус Христос учил апостолов в храме на горе.

"В этот день Христос обличил фарисеев и книжников, а еще рассказал своим ученикам несколько притч: о десяти девах, о талантах, о дани кесарю, о воскресении мертвых, а также о Страшном суде и конец света", - рассказал Gazeta.ua отец Владимир.

Великий вторник это второй день Страстной недели, которая предусматривает, что каждый день следует проводить в строгом воздержании не только в соблюдении поста и питании, но и в поведении.

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В Великий вторник следует вспоминать жизненный путь Иисуса Христа, читать Евангелие и молиться. По народным традициям, в Великий Вторник занимаются мелкими домашними делами. Желательно закончить ремонтные и грязные работы, завершить стирку, шитье и глажение.

Особое внимание следует уделить праздничной одежде, в котором семья будет встречать Пасху. Ее нужно окончательно привести в порядок.

Продолжается Великий пост, который в последнюю неделю становится особенно строгим. Поэтому нельзя его нарушать, есть скоромную пищу, пить алкоголь.

Под запретом в этот день любые празднования, веселье, танцы, пение, развлечения.

Также не в коем случае нельзя ругаться, злиться, проявлять агрессию, завидовать, обманывать, сквернословить - весь негатив возвращается назад с утроенной силой.

26 апреля отмечался Великий понедельник, который начинает Страстную неделю Великого поста. Эти дни посвящены воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя, его страданиям на Кресте, смерти и погребению.

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