Церковный праздник 26 сентября: что празднуют православные

26 сентября церковь празднует обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме, Воскресения Словущего. Этот праздник установлен в память о завершении строительства и освящения храма.

В начале IV века императрица Елена, мать императора Константина Великого, с помощью епископа Макария организовала в Иерусалиме археологическую экспедицию, которая обнаружила место, где в I веке был распят Иисус Христос.

Сделать это было не просто, потому что войска императора Тита, завоевав город в 70 году, не просто разрушили Иерусалимский Храм, но как завдавшись целью в точности исполнить пророчество Христа, буквально не оставили там камня на камне. А при императоре Адриане во II веке на месте разоренного Иерусалима римляне построили новый город - Элию Капитолину. Гроб Господень были засыпаны землей и камнями, а на Голгофе возвели храм Венеры.

По приказу императора Константина на этом месте было начато возведение церкви. Строили ее 10 лет. Императрица Елена так и не дождалась завершения строительства - в 327 году она умерла, а работы завершились в 335 году.

В том же году в городе Тире (на территории современного Ливана) проходил церковный собор. На нем епископов пригласили принять участие в освящении нового храма. К тому же в эти дни отмечали 30 лет правления императора Константина, и торжество, которое состоялось 13 октября (26 сентября по новому стилю) 335 года, получилось очень пышным.

В этот день был освящен также весь город Иерусалим, а в память об этом событии было установлено церковный праздник.

Автор: religions.unian.

Приметы 26 сентября: Будешь редко болеть, если съешь редьку на Корнилов день. Поставить на стол репу - к миру в семье. Во огороде чистой, пузатой, золотой репы - к богатству в доме.