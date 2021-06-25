Церковный праздник 26 июня: сегодня вспоминают святую, которую убили ребенком

26 июня чтим память святой мученицы Акилины. Она происходит из финикийского города Библа и жила в 281 году. Воспитанная в традициях христианского благочестия.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с историей жизни мученицы.

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Когда Акилини исполнилось 12 лет, она уже в разговорах со своими сверстниками убеждала их обратиться в христианство.

Об этом узнал один из слуг царского наместника Волусиана и донес, что она учит своих сверстниц не почитать религию родителей. Святая твердо признала свою веру в Бога перед наместником и сказала, что она не отречется от Христа.

Волусиан уговаривал юную исповедницу, но, видя ее твердость, велел предать ее мучениям. Когда ее мучитель издевался над ней, он спрашивал: "Где же твой Бог пусть придет и заберет тебя из моих рук". Святая отвечала: "Господь невидимо со мной, и чем больше я страдаю, тем больше Он дает мне сил и терпения".

Автор: molbuk.ua Святая мученица Аликина

Она перенесла страшные муки, но не пошатнулась и осталась верной своему Богу. Когда святую вели на казнь, она молилась и благодарила Бога за то, что предоставил ей честь пострадать за Его Святое Имя.

В ответ на молитву послышался голос, призывавший ее в Небесные обители, и вслед за тем мученица предала свой дух Богу. Палач боялся нарушить приказ правителя, и уже умершей отсек ей голову. Христиане с честью погребли тело мученицы. Позже ее мощи были перенесены в Константинополь и положены в созданном в ее честь храме.

Сегодня не оскорбляйте других и не употребляйте алкоголь. Старайтесь провести этот день в тишине.

26 июня можно отправляться на сборы земляники - раньше в такое время она уже созревала. В народе праздник называли Гречишниця, поскольку принято сеять гречку. Эта культура считалась очень капризной, а потому старались придерживаться сроков посева. Сеять надо в пыльную, сухую или песчаную землю при ясной и солнечной погоде.