Церковный праздник 26 июня: сегодня вспоминают святую, которую убили ребенком

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
1 Просмотров: 1918
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 387
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 324
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 558
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 630
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
Просмотров: 423
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Просмотров: 378
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Просмотров: 1026
"Не стоит паниковать" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
"Не стоит паниковать" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
Просмотров: 360
Назвали специфический симптом коронавируса "Дельта"
Назвали специфический симптом коронавируса "Дельта"
Просмотров: 1692
Фото
Все фото
6
8
3
10
10
Как оригинально поздравить именинников 26 июня
Как оригинально поздравить именинников 26 июня
Зеленский признался, почему всю жизнь с Еленой
Зеленский признался, почему всю жизнь с Еленой
Три этажа и девять квартир: котам построили роскошные &quot;апартаменты&quot;
Три этажа и девять квартир: котам построили роскошные "апартаменты"
Ярославский создал украинское производство ПЦР-тестов в харьковском &quot;Экополис ХТЗ&quot;
Ярославский создал украинское производство ПЦР-тестов в харьковском "Экополис ХТЗ"
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Видео
Все видео
Почерневшее море в Одессе шокировало украинцев
Почерневшее море в Одессе шокировало украинцев
Даже пританцовывают: показали реакцию животных на прохладный душ
Даже пританцовывают: показали реакцию животных на прохладный душ
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Блогер Волошин рассказал о заработанном на постановке: настоящее видео "позорной" акции
Блогер Волошин рассказал о заработанном на постановке: настоящее видео "позорной" акции
Конституция за минуту. 90% украиицев не знают своих прав
Конституция за минуту. 90% украиицев не знают своих прав
Интервью
1/5
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
2 Просмотров: 225
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 387
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 972
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 855
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 198
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
25 июня 2021
Просмотров: 414
Не буде покою
Мав настати той день, коли я візьму до рук сапку. Не просто візьму, а знайду в собі силу тримати впевнено й відчувати її, як вправний вершник ...
суббота, 26 июня 2021 05:00

Церковный праздник 26 июня: сегодня вспоминают святую, которую убили ребенком

  Комментировать

26 июня чтим память святой мученицы Акилины. Она происходит из финикийского города Библа и жила в 281 году. Воспитанная в традициях христианского благочестия.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с историей жизни мученицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как оригинально поздравить именинников 26 июня

Когда Акилини исполнилось 12 лет, она уже в разговорах со своими сверстниками убеждала их обратиться в христианство.

Об этом узнал один из слуг царского наместника Волусиана и донес, что она учит своих сверстниц не почитать религию родителей. Святая твердо признала свою веру в Бога перед наместником и сказала, что она не отречется от Христа.

Волусиан уговаривал юную исповедницу, но, видя ее твердость, велел предать ее мучениям. Когда ее мучитель издевался над ней, он спрашивал: "Где же твой Бог пусть придет и заберет тебя из моих рук". Святая отвечала: "Господь невидимо со мной, и чем больше я страдаю, тем больше Он дает мне сил и терпения".

Автор: molbuk.ua
  Святая мученица Аликина
Святая мученица Аликина

Она перенесла страшные муки, но не пошатнулась и осталась верной своему Богу. Когда святую вели на казнь, она молилась и благодарила Бога за то, что предоставил ей честь пострадать за Его Святое Имя.

В ответ на молитву послышался голос, призывавший ее в Небесные обители, и вслед за тем мученица предала свой дух Богу. Палач боялся нарушить приказ правителя, и уже умершей отсек ей голову. Христиане с честью погребли тело мученицы. Позже ее мощи были перенесены в Константинополь и положены в созданном в ее честь храме.

Сегодня не оскорбляйте других и не употребляйте алкоголь. Старайтесь провести этот день в тишине.

26 июня можно отправляться на сборы земляники - раньше в такое время она уже созревала. В народе праздник называли Гречишниця, поскольку принято сеять гречку. Эта культура считалась очень капризной, а потому старались придерживаться сроков посева. Сеять надо в пыльную, сухую или песчаную землю при ясной и солнечной погоде.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Церковный праздник 26 июня: сегодня вспоминают святую, которую убили ребенком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июня

17-летней выпускнице школы проткнули сердце

Насиловал, душил и ударил 40 раз ножом: 6-летняя девочка умерла страшной смертью

"А мне по*..й, что ты большой, я пожизненно неприкасаемый" - судья расстрелял посетителя кафе

Самое читаемое
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
6
 Просмотров: 9891
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
4
 Просмотров: 8622
&quot;Кто реально управляет Украиной?&quot; - сети всколыхнуло интервью Зеленского
"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского
 4 Просмотров: 7146
&quot;Горький Лук&quot; и 21-летняя спортсменка: кого не стало на этой неделе
"Горький Лук" и 21-летняя спортсменка: кого не стало на этой неделе
 Просмотров: 4455
Ведущую российского телеканала воротило от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
Ведущую российского телеканала воротило от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
 3 Просмотров: 3330
Общество
Гороскоп на 26 июня: чей звездный час наступает прямо сейчас
Гороскоп на 26 июня: чей звездный час наступает прямо сейчас
 Просмотров: 243
Приметы и традиции 26 июня: сегодня запрещено пить молоко
Приметы и традиции 26 июня: сегодня запрещено пить молоко Просмотров: 81
Из Греции вывезли около 200 украинских туристов, которые там застряли
Из Греции вывезли около 200 украинских туристов, которые там застряли Просмотров: 90
Открыли центры вакцинации от Covid-19 во всех областях
Открыли центры вакцинации от Covid-19 во всех областях Просмотров: 72
Как оригинально поздравить именинников 26 июня
Как оригинально поздравить именинников 26 июня
6
 Просмотров: 99
Больше всего комментируют
22
"Порошенко зарабатывал на смерти военных" - самое интересное из интервью Зеленского
8
"У меня нет ни одного конкурента" - Зеленский о будущих президентских выборах
6
Блогер из Донецка обругал Украину, пришлось извиняться
5
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
4
"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского
Голосов: 56545
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть