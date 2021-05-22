Церковный праздник 25 мая: кому сегодня молиться

25 мая православная церковь вспоминает Святителя Епифания, епископа Саламина. Фото: facebook.com/Церква-Святого-Володимира-міста-Надвірна

25 мая православная церковь молитвенно почитает память одного из ранних Отцов Церкви - святителя Епифания, архиепископа Кипрского - палестинского святого, монаха, епископа города Саламин на Кипре, писателя, богослова-полемиста.

Святитель Епифаний родился 310 года в Финикии, в городе Елевтерополь. Родители его были евреями и воспитали сына в иудейской вере. В 16-летнем возрасте Епифаний увидел, как монах Лукиан отдал нищему свою одежду, чтобы тот смог купить себе еду. Поступок Лукиана настолько поразил Епифания, что юноша решил стать христианином.

Желая глубоко исследовать Священное Писание, Епифаний изучил греческий, иудейский, коптский, арамейский языки и латынь, часто посещал разных отшельников, а скоро и сам постригся в монахи. В 333 году рукоположенный в священники, он сам вскоре построил монастырь. Хотя обитель стояла далеко в пустыне, к ней отовсюду стекалось много посетителей. Они слышали о чудесах, которые шли от игумена. Согласно церковному преданию, Епифаний воскресил мертвого сына язычника.

Около 367 года в Саламине, на острове Кипр, собор епископов выбирал нового архиерея. Старейшему из них, епископу Паппию Господь открыл, что на место умершего святителя надо поставить инока Епифания, который в то время пришел в город. Так и произошло. Будучи епископом Саламина, святитель Епифаний мужественно становился на защиту святой веры и осуждал ереси, разбивающие единство Христовой Церкви.

Под конец жизни епископа пригласили в Константинополь на собор, который должен был производить суд над великим святителем Иоанном Златоустом. Но Епифаний, не желая быть участником беззаконного собрания, покинул город. На корабле святой почувствовал, что к нему приближается смерть. В руках у него, как всегда, было Евангелие. С ним праведник и оставил своим ученикам последние наставления: соблюдать заповеди Божии, оберегать себя от нечистых помыслов.

Скончался святой в возрасте 93 лет и был похоронен в церкви, которую сам и построил при жизни. Седьмой Вселенский Собор наименовал святого Епифания отцом и учителем Церкви.

После себя святой Епифаний оставил книги "Панар" и "Анкорат", а также составил своего рода энциклопедии "О мерах и весах", "О двенадцать камней". Тексты Епифания является важным источником исследования религиозной мысли IV века и взглядов неортодоксальных писателей, произведения которых были уничтожены.

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25 мая также молитвенно почтили память святителя Полувия, епископа Ринокирского, который с юных лет был учеником святого Епифания Кипрского, сопровождал его во всех путешествиях и записывал жизни и чудесах своего учителя.

Святой Полувий сопровождал святого Епифания, когда он возвращался из Константинополя, не желая участвовать в соборе против святителя Иоанна Златоуста. Умирая, святитель Епифаний завещал святому Полувию: "Иди в Египет, а я и после смерти буду заботиться о тебе". Святой Полувий со смирением выполнил завещание учителя и, не дожидаясь захоронения его тела, отправился в Египет, где был поставлен епископом города Ринокир. За свою добродетельную подвижническую жизнь святитель Полувий удостоился дара чудотворения.

25 мая - день тезоименства Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Также сегодня День Ангела у Германа, Дениса, Ивана и Филиппа. Не забудьте поздравить знакомых именинников.

Здесь могут пригодится именные стихотворные поздравления.