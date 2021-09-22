Церковный праздник 24 сентября - сегодня вспоминаем грешную святую

Женщина изменила мужу и сбежала в монастырь. Фото: pixabay.com

24 сентября Православная церковь чтит память святой Феодоры Александрийской. Женщина прославилась чрезвычайной красотой и мужественным характером.

Она была счастлива в браке, но один богатый человек, пораженный красотой Феодоры, пытался склонить ее к измене. Феодора все время отказывала. Но он обманом соблазнил женщину. Когда та поняла, что изменила, то от стыда ушла в монастырь. Чтобы ее не нашли, обрезала волосы и назвалась мужскими именем.

В монастыре долго не хотели принимать девушку из-за юного возраста, но она пообещала выполнять все монашеские установки и молитвы. Монахи удивлялись ее устойчивости и духовным подвигам.

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Однажды Феодора была вынуждена заночевать в Александрийском монастыре. Местная девушка соблазнилась красотой Феодоры и начала уговаривать ее на грех, ведь не знала, что это женщина. Получив резкий отказ, провела ночь с другим и впоследствии родила ребенка. Отцом назвала Феодору и оставила младенца перед стенами ее монастыря. Святую с позором выгнали. Она семь лет с ребенком жила в палатке перед храмом. Впоследствии монахи забрали женщину и мальчика обратно.

С годами Феодора умерла. Тогда всем открылась ее тайна. Узнал об этом и муж, который не вынес бегстве жены и тоже стал послушником того же монастыря.

23 сентября православные верующие почитали память мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Это молодые сестры христианки из Вифинии (Малая Азия), которые решили посвятить свою жизнь служению Богу. Они уединились в пустыне, постились и молились. Слава о святой жизни девиц быстро распространилась. Их молитвы исцеляли больных.