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воскресенье, 24 октября 2021 05:01

Церковный праздник 24 октября. Кому молиться за исцеление от болезней

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24 октября православная церковь вспоминает святого апостола от 70 Филиппа. Он обратил много язычников в христианскую веру.

Родился в Кесарии Палестинской, был женат и имел четырех дочерей. 12 апостолов Иисуса Христа избрали его на должность диакона в Иерусалимской Церкви вслед за святым Стефаном.

Автор: pinterest.com
  Апостол Филипп был наделен даром чудотворения
Апостол Филипп был наделен даром чудотворения

Филиппу поручили, как и другим шести диаконам, заведовать приношениями верующих и заботиться о вдовах, сиротах и ​​убогих. Старшим среди семи диаконов был архидиакон Стефан.

Когда начались гонения на христиан, иудеи забили его камнями. Филипп после этого покинул Иерусалим и пришел в один из самарийских городов.

Там апостол проповедовал христианство так, что многие язычники приняли его веру. Кроме этого, имел дар чудотворения - исцелял людей, изгонял нечистых духов.

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Дочери святого имели пророческий дар. А одна из них, Ермиония, знала врачебное искусство и умела лечить людей.

По преданию, Филипп умер в глубокой старости. До конца жизни служил епископом в городе Трал.

День Ангела сегодня празднуют Анатолий и Александр. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю.

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