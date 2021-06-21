Церковный праздник 22 июня - сегодня вспоминают уникального святого

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Сегодня, 22 июня, православные верующие почитают память святого Кирилла Александрийского. Он известен как борец за православие, монах-подвижник, богослов и один из отцов церкви.

Gazeta.ua предлагает подробно ознакомиться с жизнью святого.

Владыка Кирилл происходил из знатной и благочестивой христианской семьи. В юности вступил в скит святого Макария в Нитрийской горах, где пробыл шесть лет. Патриарх Александрийский Феофил рукоположил его в сан диакона, причислил к клиру и, увидев его одаренность, поручил произносить проповеди. После смерти Феофила Кирилла единогласно избрали на патриарший престол Александрийской Церкви. Заботился об утверждении своей паствы в благочестии. Его непоколебимая твердость в защите веры особенно проявились в борьбе с Несторием.

По темпераменту Кирилл Александрийский был борцом. Проявлял себя как властный, импульсивный человек. Боролся с ересью новациан, что отказались возвращать в лоно Христианской Церкви тех, кто покинул ее во времена гонений. Пользуясь поддержкой александрийской бедноты и нитрийских монахов, закрыл все новацианськи храмы, взял всю их церковную утварь. Очень жесткий был к иудеям.

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Кирилл до конца жизни работал над составлением пасхалии по правилам Никейского собора. Успел расписать дни празднования христианской Пасхи на следующие 95 лет, вплоть до 20-х годов VI в. Александрийская пасхалия была принята всем христианским миром.

Скончался святитель в 444 году. До последних дней заботился о чистоте христианской веры, стремился к миру и покою для своей паствы. После себя оставил много произведений. Особо следует отметить Толкование на Евангелие от Луки, от Иоанна, Послания апостола Павла к Коринфянам и Евреям, а также апологию в защиту христианства против императора Юлиана Отступника (361-363). Он первый ввел культ Девы Марии, назвал ее Богородицей и отстоял этот титул. Огромное значение имеют пять книг против Нестория, труд о Пресвятой Троице, под названием "Сокровище", написанная против Ария и Евномия, и два догматические сочинения о Пресвятой Троице, в которых представлено точное изложение учения Церкви о происхождении Святого Духа.

22 июня богатый день на именинников. День Ангела празднуют Александр, Кирилл, Иван, Алексей, Мария. Gazeta.ua предлагает узнать историю происхождения этих имен и выбрать яркую открытку для их владельцев.