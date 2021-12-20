Церковный праздник 21 декабря: сегодня молятся женщине, которую сожгли живьем

Мученица Анфиса была сожжена за отказ отходить от церковного учения. ФОТО: inlviv.in.ua

Сегодня христиане вспоминают мученицу Анфису Римскую. Она жила в Риме в конце IV – начале V вв. В юном возрасте ее вынудили выйти замуж за вельможу, который тогда оказывал большое влияние в обществе.

В это время римский император Константин Великий издал указ о запрете преследовать христиан. Это привело к определенному расколу среди верующих – некоторые из них поверили в ложную версию толкования религии, которую позже стали называть "арианская ересь". В ней указывалось, что Бог-Отец, Бог-Сын и Святой Дух – не равны между собой. Анфиса, которая была в то время ученицей святого Амвросия Медиоланского, не приняла это утверждение. Отказалась изменять мнение и принимать арианское крещение даже по требованию супруги римского градоначальника Сунильды. За такое неповиновение Анфиса Римская была сожжена заживо. Зато ее муж воспринял ложное учение и впоследствии был наказан Богом – был сожжен молнией, по христианским преданиям.

Анфиса считается покровительницей женщин, носящих такое же имя. К ней обращаются с молитвами о счастливой семье.

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