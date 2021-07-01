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пятница, 02 июля 2021 06:30

Церковный праздник 2 июля - сегодня молятся святому с Украины

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2 июля в традициях православной церкви - день памяти апостола Иуды, брата Господня по плоти.

Святой апостол Иуда, из числа 12-ти учеников Христовых, был сыном праведного Иосифа Обручника от его первой жены Саломии. Иуда также был братом святого спостола Якова Праведника, предстоятеля Иерусалимской Церкви.

Автор: phenomen.at.ua
  2 июля вспоминают Иуду, брата Господня
2 июля вспоминают Иуду, брата Господня

Сначала сыновья Иосифа, в том числе и Иуда, не верили в божественную сущность Иисуса. Предание гласит, что, когда праведный Иосиф, вернувшись из Египта, делил между сыновьями свою землю по наследству, он пожелал выделить часть и Христу. Братья же его воспротивились этому, и только старший из них, Иаков, принял Иисуса в совместное владение своей долей и за это был назван братом Господним.

Позже Иуда поверил во Христа Спасителя как ожидаемого мессию, всем сердцем обратился к нему и был избран в число ближайших 12-ти учеников. Но, помня свой грех, считал себя недостойным называться братом Божиим и в своем соборном послании именует себя лишь братом Иакова.

По одной из версий, после измены Иуды Искариота имя это было дискредитировано, его старались не употреблять по отношению к брату Христа. Поэтому святой апостол Иуда имел и другие имена: Фаддей, "Леввей, прозванный Фаддеем", а в Деяниях святых апостолов он упоминается под именем Варсавы.

Апостол Иуда проповедовал Евангелие во многих странах. Сохранилось известие, что святой ходил с проповедью в Персию и оттуда написал на греческом языке свое соборное послание, в кратких словах которого заключено много глубоких истин.

В нравственном отношении апостол убеждает верующих беречь себя от плотской нечистоты, быть исправными в своих должностях, молитве, вере и любви, обращать на путь спасения заблудших людей. Апостол Иуда учит, что недостаточно только веры во Христа, необходимы еще и добрые дела, свойственные христианскому учению.

Святой апостол Иуда мученически скончался около 80-го года в Армении, в городе Арат, где он был распят на кресте и пронизан стрелами.

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Также сегодня чествуют святого Зосиму Аполлонадского, Кононейского, жившего в конце I - начале II века.

Автор: drevo-info.ru
  Мученик Зосима воїн, Аполлонійській. Ікона з храму св. Зосими в м Созополі, Болгарія
Мученик Зосима воїн, Аполлонійській. Ікона з храму св. Зосими в м Созополі, Болгарія

Зосима хотел стать христианином. Услышав о начале преследования христиан, оставил военную службу, принял крещение и всей душой отдался молитве и добродетельностью. Правителю Домициану донесли, что воин Зосима изменил императору, сняв с себя воинское звание и присоединившись к христианам.

На суде святой Зосима мужественно отказался принести жертву языческим богам. За это его подвергли жестоким пыткам. Но, по библейским преданиям, он не испытывал страданий, подкрепленный благодатью Божией. Тогда правитель приказал раскалить медное ложе и положить на него Зосиму. Мученик, создав знамение креста, лег, но остался невредим.

Отправляясь из города, Домициан приказал обуть мученика в железные сандалии с вбитыми в подошвы острыми гвоздями и вести за собой. Господь даровал святому Зосиме силы легко и быстро следовать за лошадьми. Мученик был заключен, где его морили голодом и жаждой, но Ангел укрепил его силы хлебом и водой.

После долгих и мучительных пыток Зосиму обезглавили, и он с молитвой отдал свою душу Богу.

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2 июля вспоминают также святого Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца.

Автор: uk.wikipedia.org
 

Родился в 1896 году в городке Адамовка Харьковской губернии в известной казацко-старшинской дворянской православной семье Максимовичей.

Из рода Максимовичей вышло немало известных деятелей Украины и России. В частности, дядя - Михаил Максимович, первый ректор Киевского университета. К этому же роду принадлежал и известный церковный деятель XVIII века митрополит Иоанн Тобольский.

Окончил Петровский Полтавский кадетский корпус в 1914-м и юридический факультет Харьковского университета. Еще в юности был верующим человеком. Сначала хотел вместо университета поступить в Киевскую духовную академию, но по настоянию родителей получил юридическое образование.
В 1918 году служил в Харьковском окружном суде. После революции эмигрировал в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев. Избрал путь священнослужителя - с 1924 года.

В 1934 стал епископом Шанхайским. Во время жизни в Китае получил известность как благотворитель, был попечителем различных филантропических обществ.

С 1951 - архиепископ Западно-Европейский с кафедрой сначала в Париже, затем в Брюсселе. В 1962-м переехал в США. и в 1963-м стал архиепископом Западно-Американским и Сан-Францисским.

Умер 2 июля 1966 в своей келье во время посещения Свято-Николаевского прихода в Сиэтле.

Также 2 июля молитвенно почтили преподобного Паисия Великого - египетского христианского святого, который умер в V веке. Ему приписывают дар прозорливости и чудотворений. Жил праведной жизнью в пустыне, мирно скончался в очень почтенном возрасте.

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Дата
02
июля

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