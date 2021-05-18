Церковный праздник 19 мая - сегодня молятся святому, который не проклял Бога после смерти детей

19 мая верующие чтят память праведника Иова Многострадального. Это был справедливый и добрый человек, который всегда старался в жизни угодить Богу.

Gazeta.ua предлагает узнать о жизни Иова.

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Он жил в очень давние времена на востоке недалеко от Палестины. Господь наградил его за благочестие большими благами. Он имел много сотен большого и тысячи мелкого скота. Утешала его большая и дружная семья: у него было семь сыновей и три дочери.

Но, дьявол позавидовал Иову. Он стал уговаривать Богу: "Разве просто так богобоязненный Иов? Отними у него все, что у него есть, - благословит ли он Тебя?".

Бог, чтобы показать всем, насколько верен Ему Иов, и чтобы научить терпению людей в их страданиях, позволил дьяволу отнять у Иова все, что он имел.

И вот, в один день, разбойники похитили у Иова весь его скот, слуг перебили, а страшный вихрь из пустыни разрушил дом, в котором собрались дети Иова, и все они погибли. Но, Иов не только не стал упрекать на Бога, а сказал: "Бог дал, Бог и взял; да будет имя Господне благословенно".

Посрамленный дьявол не удовлетворился этим. Он снова стал уговаривать Бога: "3а жизнь свою отдаст человек все, что есть у него: но коснись его костей, его тела. И увидишь, благословит ли он Тебя?". Бог позволил дьяволу лишить Иова еще и здоровья.

И вот заболел Иов самой страшной болезнью - проказой. Тогда даже жена Иова стала уговаривать его пожаловаться на Бога, а друзья его, вместо утешения, только огорчали невинного страдальца своими несправедливыми подозрениями. Но, Иов остался тверд, не утратил надежды на милосердие Божие и только просил Господа засвидетельствовать, что он терпит все невинно.

После этого Бог, показав всем пример верности и терпения в Своем рабе Иове, Сам явился и велел друзьям его, которые смотрели на Иова, как на великого грешника, просить молитв за себя у него.

Бог наградил Своего верного раба. Иову вернулось здоровье. У него было снова семь сыновей и три дочери, а скота стало вдвое больше прежнего, и жил Иов еще 140 лет в почете спокойно, праведно и счастливо.

Автор: bogoslov.kharkov.ua Сегодня чествуют память Иова Многострадального

Тропарь

Богатство видев добродетелей Иовлих, украсти кознствоваше праведных враг, и, растерзав столп телесе, сокровище не украде духа, обрете бо вооружену непорочнаго душу, мене же и обнажив плени: предварив убо мя прежде конца, избави мя льстиваго, Спасе, и спаси мя.

Что нельзя делать сегодня

Сны с 18 на 19 мая предсказывают события, которые произойдут через восемь дней. А вот сновидения, увиденное днем ​​19 мая, может осуществиться через шесть лет. Рассказывать об этом не стоит.

В этот день издавна очень уважали росу, которая могла дать здоровье, поэтому нельзя ее специально сбивать.

Если вы хотите получить урожай огурцов, то нельзя в этот день лениться. Потратьте некоторое время на работу с землей.

19 мая почитается память праведного Иова Многострадального и мученика Дионисия. "На Денисов день большая роса - огурцам большой род". Обильная роса указывала не только на урожай огурцов, но и на хорошую погоду, а отсутствие росы предвещает дождь.