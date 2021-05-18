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среда, 19 мая 2021 05:00

Церковный праздник 19 мая - сегодня молятся святому, который не проклял Бога после смерти детей

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19 мая верующие чтят память праведника Иова Многострадального. Это был справедливый и добрый человек, который всегда старался в жизни угодить Богу.

Gazeta.ua предлагает узнать о жизни Иова.

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Он жил в очень давние времена на востоке недалеко от Палестины. Господь наградил его за благочестие большими благами. Он имел много сотен большого и тысячи мелкого скота. Утешала его большая и дружная семья: у него было семь сыновей и три дочери.

Но, дьявол позавидовал Иову. Он стал уговаривать Богу: "Разве просто так богобоязненный Иов? Отними у него все, что у него есть, - благословит ли он Тебя?".

Бог, чтобы показать всем, насколько верен Ему Иов, и чтобы научить терпению людей в их страданиях, позволил дьяволу отнять у Иова все, что он имел.

И вот, в один день, разбойники похитили у Иова весь его скот, слуг перебили, а страшный вихрь из пустыни разрушил дом, в котором собрались дети Иова, и все они погибли. Но, Иов не только не стал упрекать на Бога, а сказал: "Бог дал, Бог и взял; да будет имя Господне благословенно".

Посрамленный дьявол не удовлетворился этим. Он снова стал уговаривать Бога: "3а жизнь свою отдаст человек все, что есть у него: но коснись его костей, его тела. И увидишь, благословит ли он Тебя?". Бог позволил дьяволу лишить Иова еще и здоровья.

И вот заболел Иов самой страшной болезнью - проказой. Тогда даже жена Иова стала уговаривать его пожаловаться на Бога, а друзья его, вместо утешения, только огорчали невинного страдальца своими несправедливыми подозрениями. Но, Иов остался тверд, не утратил надежды на милосердие Божие и только просил Господа засвидетельствовать, что он терпит все невинно.

После этого Бог, показав всем пример верности и терпения в Своем рабе Иове, Сам явился и велел друзьям его, которые смотрели на Иова, как на великого грешника, просить молитв за себя у него.

Бог наградил Своего верного раба. Иову вернулось здоровье. У него было снова семь сыновей и три дочери, а скота стало вдвое больше прежнего, и жил Иов еще 140 лет в почете спокойно, праведно и счастливо.

Автор: bogoslov.kharkov.ua
  Сегодня чествуют память Иова Многострадального
Сегодня чествуют память Иова Многострадального

Тропарь

Богатство видев добродетелей Иовлих, украсти кознствоваше праведных враг, и, растерзав столп телесе, сокровище не украде духа, обрете бо вооружену непорочнаго душу, мене же и обнажив плени: предварив убо мя прежде конца, избави мя льстиваго, Спасе, и спаси мя.

Что нельзя делать сегодня

Сны с 18 на 19 мая предсказывают события, которые произойдут через восемь дней. А вот сновидения, увиденное днем ​​19 мая, может осуществиться через шесть лет. Рассказывать об этом не стоит.

В этот день издавна очень уважали росу, которая могла дать здоровье, поэтому нельзя ее специально сбивать.

Если вы хотите получить урожай огурцов, то нельзя в этот день лениться. Потратьте некоторое время на работу с землей.

19 мая почитается память праведного Иова Многострадального и мученика Дионисия. "На Денисов день большая роса - огурцам большой род". Обильная роса указывала не только на урожай огурцов, но и на хорошую погоду, а отсутствие росы предвещает дождь.

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Дата
19
мая

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