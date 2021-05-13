Церковный праздник 15 мая: сегодня молятся сыновьям князя

15 мая православная церковь поситает святых Бориса и Глеба. Фото: nastanova.com

15 мая отмечают именины Бориса и Глеба - младших сыновей Владимира Святославича. При крещении Борис и Глеб получили имена Роман и Давид.

Вскоре после смерти отца 1015 их убил старший брат Святополк.

Борис погиб на реке Альте 24 июля, а Глеб 5 сентября у Смоленска. После четырехлетней войны младший брат Ярослав Мудрый победил в войне со Святополком.

Мощи святых перенесли в храм в Вышгороде. Это первые святые, канонизированные русской церковью. Канонизации начали в 1071 году.

В 1115 году мощи святого перенесли в новую церковь, построенную их племянником Изяславом - храм Бориса и Глеба в Вышгороде. Память святых Бориса и Глеба чествуют дважды в год, но 15 мая вспоминают как день перенесения мощей.

Сначала святых почитали как целителей, но впоследствии Борис и Глеб становятся покровителями всех русских князей как их святые родственники. В летописях есть упоминания о чудесах исцеления, происходивших у их гроба, о победах, одержанных их именем и помощью, о паломничестве князей к их гробу.

Однако, после монгольского нашествия 1240 мощи святых считаются утраченными.

Молятся Борису и Глебу о заступничестве, спасение души, исцеления при болезнях опорно-двигательного аппарата, а также бпросили уберечь "от всякой скорби, озлоблений и неожиданной смерти" и утихомирить "любую вражду и ярость, вызываемые действиями близких и чужих".

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Также 15 мая вспоминают святого Афанасия, архиепископа Александрийского. Жил в IV веке, отстаивал догматы о природе Святой Троицы и божественности Иисуса, его почитают как защитника веры.

Афанасий Александрийский считается автором многочисленных комментариев к Библии, аскетичниихнастанов, слов и бесед, писем, апологетичниихта догматических произведений, в которых отстаивал чистоту вероучения. Особое значение в полемике с арианами имели "История ариан для монахов", "Четыре слова против ариан", "Книга о Троице и о Духе Святом". Ему принадлежит также жизнеописание преподобного Антония Великого.

15 мая в народе отмечают праздник Бориса и Глеба, которых в народе называют Сеятель. А еще этот день называют "барыш-день", а святого Бориса - Барышников.

В этот день проводились ярмарки и гуляния. А купцы верили: кто продаст весь товар, то весь год будет богат.