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пятница, 14 мая 2021 05:05

Церковный праздник 14 мая: кому сегодня молиться

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Церковный праздник 14 мая: кому сегодня молиться
14 мая церковь поминает святую Тамару и пророка Иеремию. Фото: Ольга Стенько

14 мая - день памяти святой благоверной Тамары Великой - царицы Грузии из династии Багратидов, канонизированной Грузинской церковью.

24-летняя Тамара в 1178 году стала соправительницей своего отца, Георгия III. Время царствования святой Тамары известный как золотой век грузинской истории: царица отличалась высоким благочестием и, продолжая начинания своего деда, святого благоверного царя Давида III Восстановителя, способствовала широкому поширеннюхристиянства по всей Грузии, строительству храмов и монастырей.

В 1204 году правитель Румского султаната Рукн-эд-Дин обратился к царице Тамаре с требованием отказа Грузии от христианства и принятия ислама.

И мудрая грузинская правительница отвергла это требование, и в исторической битве при Басиани грузинское войско разбило коалицию мусульманских государств.

В истории Грузии праздники именуется "матерью светоносною". Благодаря мудрому царствованию Тамара получила всенародную любовь.

Последние годы жизни она провела в пещерном монастыре Вардзиа. Праздники Тамара умерла мирно в 1213 году и была причислена к лику святых. День 14 мая отмечается как день успения святой. К Тамаре молятся о заступничестве и спасении души.

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Также сегодня вспоминают святого древнееврейского пророка Иеремию, одного из четырех великих ветхозаветных пророков, жил на 600 лет раньше Рождества Христова. Историю жизни пророка Иеремии написано в книге пророка Иеремии. Он был из рода священников, живших в Анафофе.

13 мая церковь чтит апостола Иакова (Якова), сына Зеведеева. Один из к 12 апостолов, приближенных к Иисусу Христу. Яков был одним из ближайших учеников Христовых.

Яков, как и его брат Иоанн Богослов - сыновья галилейского рыбака Зеведея. Яков Зеведеев вместе со своим братом Иваном и апостолами Петром и Андреем относится к первым призванным Иисусом Христом.

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