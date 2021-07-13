Церковный праздник 14 июля: сегодня поминают бескорыстных врачей

14 июля православная церковь византийского обряда вспоминает святых мучеников Косму и Дамиана.

Братья близнецы жили в III веке. Родились в Аравии в христианской семье. Учились знахарскому делу в портовом городе Эгея в Киликии. Прославились как милосердные и бескорыстные врачи, которые не брали денег за свою работу, поэтому получили прозвище "бессребреников". Обратили в христианство многих своих пациентов.

Автор: crkvenikalendar.com Безсребренники Косма и Дамиан

Во времена римского императора Диоклетиана, по приказу местного префекта Косму и Дамиана арестовали вместе с другими христианами, которых в те времена подвергали гонениям.

От братьев требовали, чтобы они отреклись Иисуса Христа. А когда те отказались - подвергли их многочисленным пыткам. По преданию, братья оставались невредимыми в воде, огне и на распятии. Тогда им отсекли головы мечом. Вместе с ними погибли братья Антим, Леонтий и Евпрепий.

Мощи мучеников похоронены в городе Кире, Сирия. После смерти начался культ Космы и Дамиана - больные получали исцеление у их могилы. В Константинополе по приказу императора Юстиниана I возвели церковь, которая стала популярным местом паломничества больных. А в Риме храм в честь святых возведена базилика, мозаика которой остается одной из самых красивых в городе. Эта церковь является титулярный диаконией.

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Также 14 июля по церковному именослову вспоминают святого мученика Потита Гаргарського, живший во II веке. Родом из богатой семьи язычников, в 13 лет Потит познакомился с христианским вероучением и принял святое крещение. Отец-язычник пытался отвлечь сына от веры во Христа, но, пораженный твердой верой юноши, сам уверовал в Сына Божия и стал христианином.

Автор: nyblago.org Потит Гаргарский

Святой Потит прошел с проповедью о Христе многие страны и силой Божьей творил удивительные чудеса. После того поселился на горе Гаргара в Италии и жил в одиночестве в окружении птиц и зверей. Там его нашли слуги императора Антонина Пия, дочь которого была одержима беснованием. Молитвами святого Потита больная получила исцеление. Однако вместо благодарности император, приписывая исцеление языческим богам, поступил со святым с бесчеловечной жестокостью. По преданию из Жития Святых, Потита бросили в клетку со львами, но животные покорно легли у его ног. С чан с кипящим маслом святой вышел также невредимым. После этого ему отсекли голову мечом.

Интересна история с обретением мощей Потита. Согласно преданию, в XVI веке погонщик мулов вел караван. Один из ослов не выдержал тяжесть пути и упал в грязь. Караванщик переклал его груз на других животных, а осла забил на месте, чтобы не потерять шкуру, которую можно было продать. Прежде чем идти дальше, погонщик помолился святому Потиту, который по преданию был замучен в указанной местности. Отойдя на некоторое расстояние, услышал сзади себя жалобный рев осла. Вернувшись, обнаружил свой забитый скот живым.

Убедившись в чудесном возрождении своего осла, погонщик мулов начал копать размокшую землю и обнаружил в ней нетленное тело юноши, святого Потита. Место нахождения тела стало местом паломничества.

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Также в этот день молитвенно поминают праведницу Ангелину Сербскую (Бранкович) жившей в XV-XVI веке.

Автор: cerkva.if.ua Святая праведница Ангелина Сербская

Ангелина, деспотиса Сербская, дочь князя Георгия Албанского и жена Стефана, короля Сербии, претерпела изгнание вместе со своим мужем и разделила все трудности жизни в Албании и Италии. Двух сыновей, святых Максима и Иоанна, воспитала в истинно христианском духе.

После смерти мужа была вынуждена скрываться от турецких властей. В 1486 году вместе с детьми переселилась в город Срем, где венгерский король Матвей Корвин выделил им имение. Туда же Ангелина перенесла останки мужа, над которыми за свой счет построила церковь.

В 1509 году, приняв монашеский постриг, святая Ангелина посвятила себя молитве, благотворительности и храмостроению. С помощью российского великого князя Василия III осуществила пристройку к церкви келий и основала Крушедольський монастырь. Была его первой настоятельницей. Верная жена, добрая мать и совершенная христианка, она заслужила в народе имя "матушка Ангелина".

Сегодня также чтят память преподобного Петра, патрикия. Родился в конце VIII века в Константинополе в семье патрикия. После смерти отца унаследовал его сан.

Автор: cerkva.if.ua Преподобный Петр, патрикий

В царствование византийского императора Никифора (802-811) Петр был назначен военачальником и участвовал в походах греческих войск против Болгарии. В одной из битв греки потерпели поражение. Император был смертельно ранен, а Петр среди многих других воинов попал в плен.

Как-то ночью Петр старательно молился, и ему явился в видении святой евангелист Иоанн Богослов и освободил из плена. Вернувшись в Константинополь, святой Петр удалился от мира в монастирь на горе Олимп и стал монахом. Там он провел в постоянных подвигах 34 года: держал строгий пост и постоянное бдение, носил грубую власяницу и ходил босиком. Последние восемь лет жил в Константинополе, где построил храм и обитель во имя святого Евандра. Преподобный Петр скончался на семидесятом году жизни в 854-м. Похоронен в своем монастыре.

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Также сегодня вспоминают проповедника Никодима Святогорца.

Автор: cerkva.if.ua Никодим Святогорец

Преподобный Никодим, в крещении Николай, родился в 1748 году на греческом острове Наксос. В возрасте 26 лет пришел на Святую Гору Афон и там, в монастыре Дионисиат, принял постриг с именем Никодим. Известный своими книжными трудами. Подготовил к изданию "Добротолюбие" ( "Филокалия" - сборник духовных трудов православных авторов IV-XV веков. - Gazeta.ua), редактировал творения преподобного Симеона Нового Богослова.

Большие заслуги святого и в области издания богослужебных книг. В 1796 году он опубликовал извлеченные из афонских рукописных собраний 62 каноны Пресвятой Богородицы под названием "Венец Приснодевы"

Преподобный подвижник Никодим также работал над собственными литературными творениями. Им написаны предисловие к "Добротолюбия" и короткие жития подвижников. Книга "Невидимая брань", "Учение об исповеди", что заканчивается проницательным "Словом о покаянии". Книга святого "Благонравие христиан" издана в Венеции в 1803 году.

Незадолго до своей кончины преподобный Никодим, уставший от книжных трудов и аскетических подвигов, перешел на жительство к иеромонахам иконописцам Стефану и Неофиту Скуртеям (Куцовлахам). Он упросил их заняться изданием своих трудов, чего не мог уже сделать сам из-за болезненного состояния. Здесь, у Скуртеев, 1 июля 1809 преподобный Никодим мирно отошел к Господу.

14 июля согласно православному именослову также молитвенно поминают греческих святых преподобного Льва Пустынника, мученика Константина; кельтского святого Юлия Уэльского, умершего в начале IV века; святителя Сервана Шотландского, епископа Капросса, скончавшегося в VI веке; преподобного игумена Василия Каппадокийского, живший в Х веке; святого подвижника Болгарской церкви Иоанна Рыльского, что скончался в 946 году; румынского епископа Леонтия Радовецкого, умершего в XIV веке. А также новомучеников - иерея Аркадия (Гаряева), убитого красноармейцами в 1918 году, и протодиакона Алексея (Дроздюка), который умер мученической смертью 14 июля 1942.