Церковный праздник 13 октября. Сегодня вспоминают основателя монастыря

Сегодня чествуют память двух святых. Фото: pixabay.com

13 октября православные верующие вспоминают святого Григория. Он был просветителем Армении.

Происходил из рода грузинских царей. Родился в Парфии, что между рекой Тигр и Персидским заливом. Григорий был епископом и обращал неверных в христианство.

Также сегодня чтят память преподобного Григория, который основал Пельшемський монастырь. Родом из города Галич, в Костромской области. Родился в 1315 году и происходил из рода бояр Лопотовых.

В 15-летнем возрасте Григорий потерял родителей. Оставил наследственное имение и в Богородице-Рождественском монастыре принял постриг. Там же святой стал игуменом.

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Слава надоедала мужчине - поэтому он отправился в Ростов, чтобы поклониться местным святыням. Жил в Авраамиевом монастыре, а позже стал архимандритом Спасского монастыря.

Через два года он тайком отправился к Дионисию Глушицкому, чтобы стать его учеником. В 104 года он покинул наставника и отправился на берег реки Пельшма, где построил себе келью.

Неподалеку вместе с подвижниками построил церковь в честь Собора Пресвятой Богородицы. Скончался святой в 127 лет.

День Ангела сегодня празднуют Александр, Алексей, Василий, Григорий, Михаил, Петр, Семен. Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения.