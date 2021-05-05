Церковный праздник 13 мая - кого сегодня чтят

13 трвня православная церковь чтит апостола Иакова. Фото: Ольга Стенько

Сегодня, 13 мая, церковь чтит апостола Иакова (Якова), сына Зеведеева. Один из к 12 апостолов, приближенных к Иисусу Христу. Яков был одним из ближайших учеников Христовых.

Яков, как и его брат Иоанн Богослов - сыновья галилейского рыбака Зеведея. Яков Зеведеев вместе со своим братом Иваном и апостолами Петром и Андреем относится к первым призванным Иисусом Христом.

В Библии упоминается, что за искреннюю преданность ему, горячий нрав и пылкие проповеди Иисус назвал братьев Заведеев Воанергес, что буквально означает "сыновья грома". Яков, его брат Иоанн и апостол Петр присутствовали в Гефсиманском саду во время молитвы Христа перед взятием его под стражу.

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Яков стал первым из апостолов, кто отдал жизнь за Христа - первый апостол-мученик и первый канонизирован апостол. Единственный из апостолов, смерть которого описана в Новом Завете.

Якова схватили в Иерусалиме и убили по приказу иудейского царя Ирода Агриппы I.

Когда Якова вели на казнь, его предатель, увидев мужество, с которым тот шел на смерть, подошел к нему, упал на колени в раскаянии и признании, также верует во Христа, и сказал, что Яков не должен принимать смерть один. Им обоим отрубили головы мечом.

Согласно преданию, после мученической кончины апостола Иакова в 44 году на Святой земле его тело положили в лодку и пустили по Средиземному морю. Волны прибили лодку к берегам Испании, где святой проповедовал ранее. На берегу реки Сар двое его учеников нашли лодку и перенесли тело на гору Либредон, где и похоронили.

В 813 году монах-отшельник Пелайо, живший в той местности, следуя за путеводной звездой, обнаружил гробницу с мощами Иакова, которые оставались нетленными. На том месте построили церковь. Впоследствии в том месте появился город, посвященное памяти святого Иакова, Сантьяго-де-Компостела. В соборе святого Иакова хранятся мощи апостола. Это место крупнейшего паломнического поклонения в Европе, а дорога к нему - является одним из самых известных паломнических маршрутов.

На иконах Якова изображают с посохом и раковиной. Испанцы считают святого своим покровителем. Также Якову молятся путники, ведь он считается покровителем паломников.

13 мая День Ангела отмечают Василий, Донат, Игнатий, Климент, Никита, Яков.