Церковный праздник 13 июля. Почему последнего апостола выбрали жеребьевкой

13 июля христиане восточного обряда отмечают Собор святых славных и всехвальных 12 апостолов Иисуса Христа.

Призванные на Христом на апостольское служение, они покинули своих родных и привычную жизнь, чтобы шаг за шагом следовать за своим Божественным Учителем. Иисус наделил их чудодейственной силой.

Имена ближайших учеников Спасителя общеизвестны и неоднократно встречаются в святых книгах. Единственное отличие, что в более ранних источниках в их число входит и Иуда Искариот, которого после предательства заменили при помощи жребия на Маттея.

Своей апостольской деятельностью ученики Христа вызвали недовольство у служителей языческих культов. Поэтому пережив гонения во время земного бытия, большинство из апостолов закончили жизнь мученической смертью. У каждого из 12-ти есть свой день памяти в течение года, когда благодарные потомки вспоминают их великие деяния. А 13 июля почитают всех учеников Христовых.

Краткую историю жизни ближайших учеников Иисуса Христа, которых он выбрал среди простого люда за три года до своего распятие, приводит Gazeta.ua

Петр Первоверховный - один из первых учеников Иисуса. До апостольского призвания - рыбак, сын рыбака Йовы. Трижды отрекся от Христа, но искупил вину. Первый епископ Рима. Стал жертвой интриг и по приказу императора Нерона приговорен к смертной казни. Умер мученической смертью в 67 году - по собственному желанию распят головой вниз. Святые мощи хранятся в Риме. Основное поминовения совершается 12 июля вместе с чествованием памяти апостола Павла. Среди 12-ти нет Павла, поскольку он стал апостолом уже после вознесения Христа.

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Андрей Первозванный - младший брат Петра, был призван вместе с ним. Принял смерть в Патрах Ахеитских распятым на кресте в виде буквы "Х" в 60-м году. Литургическое поминовение - 13 декабря.

Филипп - уроженец города Вифсаиды, откуда родом апостолы Петр и Андрей. Распятый эллинами вниз головой в Иераполе фригийском в 60-м году. Поминается 27 ноября.

Варфоломей - возможно, близкий друг или родственник Филиппа. Был четвертым призванным апостолом. Принял мученическую смерть в Баку от язычников, которые распяли его вниз головой, предварительно содрав кожу, а затем отсекли голову. Святые мощи постоянно меняли место хранения: от месопотамских территорий до итальянского острова Липар. Современное местонахождение - Рим. Литургическое поминовение - 24 июня.

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Иван (Иоанн) Богослов - сын галилейского рыбака Заведея. Проповедник, автор одного из Евангелий. Единственный из апостолов, кто завершил свой земной путь естественной смертью в преклонном возрасте. Христиане восточного обряда почитают его память 21 мая.

Яков (Иаков) Заведеев был братом Иоанна Богослова. Один из ближайших учеников Христа, первым за него и пострадал. Апостолу в 44-м году отрубили голову мечом в Иерусалиме по приказу Ирода Агриппы. Имел множество преданных учеников и последователей, которые после казни способствовали сохранению тела проповедника. Святые мощи и поныне хранятся в соборе испанского города Компостела. Испанцы считают святого Иакова (Якоба) своим покровителем. День памяти - 13 мая.

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Фома любил чудеса и считал их самым убедительным доводом могущества веры. Но в отличие от Филиппа, отличался склонностью к сомнениям и рассудительному анализу. Получил прозвище "Фома неверующий" из-за сомнения в воскресении Христа. Умер в 72-м году мученической смертью - пронизан пятью копьями на индийских землях. Считается покровителем Индии. Долгое время мощи апостола хранились в тех краях, впоследствии часть из них перенесли в Рим. День чествования - 19 октября.

Иаков Алфеев (Яков Младший) проповедовал христианскую веру в египетских землях, за что в 62-м году был распят на кресте после жесткого избиения бичами. Память отмечается 22 октября.

Матвей (Левий) - брат Иакова Алфеева, до призвания в апостолы был таможенником. Один из первых летописцев жизни Иисуса. Написал Евангелие на еврейском языке. Путь апостольского служения привел его к африканским землям. В 60-м году в Эфиопии апостола заживо сожгли на костре дикари. День памяти - 29 ноября.

Иуда (Тадей) - брат Иисуса по плоти. Сын праведного Иосифа Обручника от его первой жены Саломии. Иуда также был братом апостола от 70-ти Якова Праведника, предстоятеля Иерусалимской Церкви. По одной из версий, после предательства Иуды Искариота имя это было дискредитировано, и его старались не употреблять по отношению к брату Христа. Поэтому святой апостол Иуда имел и другие имена: Тадей (Фаддей), "Леввей, прозванный Фаддеем", а в Деяниях Святых Апостолов он упоминается под именем Варсавы. Погиб в 62-м году на территории армянских земель от рук язычников - привязан к дереву и пронизан стрелами. Его жизнь упоминается христианами 2 июля.

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Симон Кананий, как считают некоторые исследователи, был женихом на свадьбе в городе Кана Галилейская, где Иисус превратил воду в вино. Апостол после вознесения Христа долгие годы проповедовал Евангелие в Египте и Персии. Имел прозвище Зилоти, что в переводе с греческого означает Ревнивец. Имеется в виду его ревностное отношение к Богу и вере. О месте гибели существуют три различные версии - Персия, Британия или Кавказ. Считается, что его живьем распилили пилой, поэтому на некоторых иконах он изображен с орудием своего убийства в руке. Память апостола почитают 23 мая.

Маттей (Матфий) был избран с помощью жребия в число 12-ти апостолов вместо предателя Иуды Искариота уже после распятия и воскресения Иисуса Христа. О его смерти нет достоверных данных. По одним сведениям, он умер своей смертью, по другим - был каменован (забит камнями. - Gazeta.ua) в Иерусалиме. Мощи хранятся в Риме, а память празднуют 22 августа.

Также 13 июля молитвенно почтили святого Софрония, епископа Иркутского. Родился в 1703 году в городке Березань, тогдашняя территория Полтаськои губернии (ныне - Киевская область). В миру - Стефан Назарович Кришталевский. В 1730-м во время монашеского пострига получил имя Софроний. Был одним из кандидатов на место епископа Переяславского и Бориспольского, но в 1753 году назначен епископом Иркутским и Нерчинским. Вел активную миссионерскую деятельность среди коренных народов, однако подчеркивал, что христианство не терпит принуждения и является проявлением любви. Скончался в 1771 году, похоронен в Иркутске. А в 1903 году его мощи обнаружены нетленными. С тех пор же поступали многочисленные свидетельства о чудесах исцеления около них. Канонизирован в 1918 году.