Церковный праздник 11 июня - сегодня молят о спасении от смертельных болезней

Сегодня просят исцеления от смертельных болезней. Фото: pixabay.com

11 июня в православной церкви отмечают послепразднование Вознесения Господнего, которое продлится восемь дней. Также христиане сегодня чтят память преподобной мученицы Феодосии Тирской. В молитве к ней просят исцеления от смертельных болезней.

Феодосия жила в 300-х годах нашей эры в древней Греции. В 18 лет девушка подошла к заключенным верующим и попросила вспомнить ее имя, когда предстанут перед Господом. Увидев это, военные схватили Феодосию и привели к игемону Урвану на допрос.

После гибели родители Феодосия подалась монахиней в монастырь. Предварительно распродала все имущество. Часть раздала бедным, часть пожертвовала на написание икон.

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Мужчина от ярости жестоко пытал девушку. Железными когтям ободрал грудь до костей, затем, еще живую, бросили в море. По преданию, из глубины ее достали ангелы. Женщину увидели, когда ходила по берегу с камнем в руках, что к ее шеи предварительно привязали стражники. Опять отдали под суд. Он приказал отдать Феодосию зверям. Как убедились, что мученица снова осталась жива, отрезали голову. В тот момент из ее уст вылетела голубка. Следующей ночью девушка появилась невредима у родитилей в белой одежде. Те хотели уберечь ее, однако Феодосия убежала к заключенным Христа и снова терпела муки за веру.

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