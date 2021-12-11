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суббота, 11 декабря 2021 05:01

Церковный праздник 11 декабря. Кому сегодня молиться

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Православная церковь 11 декабря чтит память преподобного Стефана Нового. Учил монахов добродетели и стал игуменом монастыря.

Родился в 750 году в Константинополе в благочестивой семье. Во время гонений христиан родители отправились в Витинию, чтобы не стать жертвами насилия. Воспитывать сына поручили блаженному Иоанну.

Автор: pinterest.com
  Стефан Новый погиб за проповедование христианства во времена гонений
Стефан Новый погиб за проповедование христианства во времена гонений

После смерти учителя Стефан продолжал монашеский подвиг в его пещере. В 42 года покинул обитель и ушел на другую гору, где жил в келье. Монахи приходили к нему учиться, а вскоре на том месте был создан монастырь.

Об обители узнали горожане. Императору Льву Исавру докладывали о праведниках и даре чудотворения игумена Стефана. Святого пытались переманить в лагерь иконоборцев, но он не изменил вере.

Его оболгали, обвинив в сожительстве с монахиней, однако вину не смогли доказать. Тогда император приказал заточить Стефана, а обитель разорить.

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После долгих пыток святого отправили в темницу, где уже мучились 342 старца. Там он пробыл 11 месяцев. К Стефану и туда приходили верующие, чтобы помолиться и просить исцеления.

Император узнал это и приказал любимым слугам забить мужчину до смерти. На следующий день над Аксентиевой горой появилось огненное облако, которое принесло сокрушительную бурю.

День Ангела сегодня отмечают Анастасия, Андрей, Василий, Иван, Кирилл, Мария, Николай, Михаил. На именины нужно посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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