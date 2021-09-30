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пятница, 01 октября 2021 05:00

Церковный праздник 1 октября - что сегодня отмечаем

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Церковный праздник 1 октября - что сегодня отмечаем
Сегодня чествуют двух святых. Фото: pixabay.com

Сегодня православные верующие чтят память двух святых - мученицы Ариадны и преподобного Евмения.

Gazeta.ua предлагает больше узнать об их жизни.

Ариадна жила во II в была рабой язычника. Однажды правитель устроил языческий праздник в честь рождения сына, Ариадну заставили отмечать торжество. Девушка отказалась быть причастной к празднику идолопоклонников. За это ее отправили на пытки. Когда выпустили из темницы, Ариадна отправилась в пустыню. Там умерла.

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Евмений жил в VII в на острове Крит и был епископом. С молодых лет человек верил в Господа, вел благочестивую жизнь и пытался помогать бедным. Раздавал свое имущество, давал советы и проповедовал христианство. Однажды за сопротивление монофелитов его сослали в Фиваиду, где он и умер.

30 сентября ежегодно православные верующие почитали память мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.

Святые жили в Риме во времена царствования императора Адриана (117-138 гг). София - благочестивая вдова. Растила трех дочерей - Веру, Надежду и Любовь. Такие имена они получили в честь трех главных христианских добродетелей. София была глубоко верующей христианкой, потому воспитала дочерей в любви к Богу и учила не привязываться к земным благам.

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