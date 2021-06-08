Церковное праздник 9 июня: сегодня молятся военному из Херсона

Сегодня в православные церкви отмечают день святого Иоанна Русского. Фото: pixabay.com

Сегодня, 9 июня, православные верующие отмечают день святого исповедника Иоанна Русина. Молясь ему, часто просят исцеления недугов и душевного покоя.

Святой родился примерно в 1690 году в православной семье. Жили в Херсонской губернии. В 18 лет пошел на военную службу в царской армии. Впоследствии участвовал в русско-турецкой войне 1711-1718 годов.

Именно во время Прутского похода 1711-го, во время одного из боев за освобождение Азова Иоанн вместе с другими воинами попал в плен. Там его продали начальнику турецкой конницы. Тот привез пленного в Малую Азию, в поселок Прокопион (ныне территория Турции - Gazeta.ua).

Пленных воинов-христиан турки старались обратить в мусульманство: одних уговорами и соблазнами, других, более устойчивых, били и мучили. Иоанн постоянно чувствовал на себе страшное психологическое давление, жестокость и ненависть со стороны турок, для которых он был неверным.

Вместе с ним в плену находилась огромное количество солдат, многие из которых не выдерживали тяжелой неволе и отрекались от веры, приняв мусульманство. Святой Иоанн не соблазнился и мужественно переносил жестокости, унижения и побои.

Твердая вера исповедника, его бесстрашие и праведная жизнь убедили господина. Он перестал мучить пленного, а заставил только ухаживать за лошадьми в конюшне, в углу которого была постель для Святого Иоанна.

С утра до позднего вечера пленник служил своему господину, добросовестно выполняя все его приказы. Другие рабы нередко издевались над ним, видя его усердие. Праведный никогда не сердился, а, наоборот, при случае помогал.

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Такая искренняя добросердечие святого растрогали хозяина, он дарил Иоанну волю, однако мужчина решил остаться жить в конюшне, где мог в одиночестве молиться, иногда ходил в храм.

В то же время Праведный Иоанн по-прежнему служил своему господину и, несмотря на свою бедность, всегда помогал нуждающимся и больным, разделяя с ними свою скудную пищу.

Со временем мужчина заболел и 9 июня 1730 года умер. Впоследствии разнесли весть, что мощи святого Иоанна исцеляют душевные и телесные недуги.

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