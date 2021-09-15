Церковь в смартфоне: УПЦ запустила приложение для верующих

Мобильный приложение "Моя церковь" содержит полезную информацию для верующих, требующих молитвенной поддержки.

Приложение запустила на днях Православная церковь Украины. Оно доступно к скачиванию на смартфон в Google Play.

Фото: risu.ua

"С ним вы можете оперативно получать актуальные уведомления и новости из жизни церкви, найти ответы на вопросы, найти ближайший к вам храм и узнать церковного календаря о праздниках и важных событиях. А если вы в дороге или не имеете под рукой молитвенника, то пригодятся размещенные в приложении молитвы. Для тех, кто хочет пообщаться на темы духовной жизни, есть возможность онлайн-чата со священником", - сообщают разработчики.

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В приложении "Моя церковь" доступны пять разделов:

- карта храмов. На момент запуска - около 5000 храмов ПЦУ;

- календарь церковных праздников и важных событий;

- молитвы;

- новости из жизни церкви;

- личный кабинет, позволяющий персонализировать приложение и общаться в онлайн-чате.

Вчера, 12 сентября Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины ПЦУ Епифаний во время визита во Львов освятил крест под строительство кафедрального собора в микрорайоне Сихов. Храм планируют построить на территории церкви Святого равноапостольного князя Владимира Великого, на просп. Красной Калины, 89.