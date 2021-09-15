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среда, 15 сентября 2021 13:29

Церковь в смартфоне: УПЦ запустила приложение для верующих
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Мобильный приложение "Моя церковь" содержит полезную информацию для верующих, требующих молитвенной поддержки.

Приложение запустила на днях Православная церковь Украины. Оно доступно к скачиванию на смартфон в Google Play.

ПЦУ запустила мобильное приложение "Моя церковь"
Фото: risu.ua
ПЦУ запустила мобильное приложение "Моя церковь"
ПЦУ запустила мобильное приложение "Моя церковь"
ПЦУ запустила мобильное приложение "Моя церковь"
ПЦУ запустила мобильное приложение "Моя церковь"

"С ним вы можете оперативно получать актуальные уведомления и новости из жизни церкви, найти ответы на вопросы, найти ближайший к вам храм и узнать церковного календаря о праздниках и важных событиях. А если вы в дороге или не имеете под рукой молитвенника, то пригодятся размещенные в приложении молитвы. Для тех, кто хочет пообщаться на темы духовной жизни, есть возможность онлайн-чата со священником", - сообщают разработчики.

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В приложении "Моя церковь" доступны пять разделов:

- карта храмов. На момент запуска - около 5000 храмов ПЦУ;
- календарь церковных праздников и важных событий;
- молитвы;
- новости из жизни церкви;
- личный кабинет, позволяющий персонализировать приложение и общаться в онлайн-чате.

Вчера, 12 сентября Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины ПЦУ Епифаний во время визита во Львов освятил крест под строительство кафедрального собора в микрорайоне Сихов.

Храм планируют построить на территории церкви Святого равноапостольного князя Владимира Великого, на просп. Красной Калины, 89.

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