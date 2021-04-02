Через неделю-две русские будут готовы к наступлению - эксперт

Игорь Романенко: "Российскую пятую колонну надо обезвреживать уже сейчас". Фото: Reuters

Украине следует ожидать наступления со всех сторон, кроме запада. Об этом Gazeta.ua рассказал бывший заместитель начальника генштаба Игорь Романенко.

"Это серьезная подготовка. Вопрос в том, как она реализуется, – отмечает эксперт. – Путин все это готовит, поскольку поднимаются принципиальные для него вопросы: меняется содержание Минских соглашений по его желанию, реализуется, как он того хотел, Парижский меморандум, легализуются лидеры псевдореспублик в Трехсторонней контактной группе. Однако лидера РФ это не удовлетворяет. Из-за этого он и перешел к военному давлению. Подобные действия Путин запланировал еще в прошлом году, но помешала эпидемия коронавируса. Ему нужна победоносная война, и серьезный потенциал для этого есть. Поэтому всем следует быть настороже. В конце апреля должны начаться широкомасштабные учения НАТО. Нам тоже следует сохранять высокую боевую готовность. Причем это касается не только вооруженных сил, но и государства вообще. Следует понимать, что в России большое преимущество в вооружении, технике и живой силе, не говоря о ядерном оружии. Поэтому эта ситуация – серьезный экзамен для нашего государства".



Насчет обещания министра обороны США Ллойда Остина "не оставлять Украину наедине" в случае эскалации, которую он дал своему коллеге – министру обороны Украины Андрею Тарану, эксперт высказался так:

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"Не только министр обороны, но и председатель комитета начальников штабов говорил с американскими коллегами. Вообще разговоры об эскалации происходили на всех уровнях, кроме президентского. Проблема в том, что россияне уже будут готовы через неделю-две. Американские войска в Польше и Прибалтике уже приводят к высшему состоянию готовности. Но на скорую помощь надеяться напрасно. Летальное оружие нам нужно уже сейчас. У россиян современным оружием перевооружены от 60% до 80% вооруженных сил, у нас в лучшем случае 20%. Кроме того, Россия подписала ряд договоров с Беларусью и может теперь использовать ее территорию как плацдарм для наступления на Украину. Также опасным остается Приднестровье – следует наращивать там свое присутствие. В общем можно ожидать наступления со всех сторон, кроме запада".



"Надо работать на два фронта – внутренний и внешний. В ближайшее время следует провести заседание СНБО. Активно действовать против пророссийских сил внутри страны. Российскую пятую колонну надо обезвреживать уже сейчас. В свое время лояльное отношение к ней стоило нам потери Крыма", – заключает Игорь Романенко.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели в Брюсселе срочную встречу для обсуждения ситуации на Донбассе и накопления российских войск у границы Украины.