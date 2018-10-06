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суббота, 06 октября 2018 14:01

Чепига мог быть участником кровавых событий во время Революции Достоинства

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Чепига мог быть участником кровавых событий во время Революции Достоинства
Чепига мог принимать участие в заостренные событий на Майдане Независимости в Киеве. Фото: ghall.com.ua

Подразделение полковника спецназа ГРУ РФ Анатолия Чепиги во время Революции Достоинства могло находится в Киеве и принимать активное участие в эскалации событий на Майдане.

Об этом Guildhall сообщил собственный источник в Государственной пограничной службе Украины.

"В Государственной пограничной службе, к сожалению, нет прямых доказательств пребывания полковника спецназа ГРУ РФ Анатолия Чепиги в Украине во время событий Революции Достоинства", — сообщили в ГПСУ.

В то же время, источник подтвердил, что полковник Анатолий Чепига мог быть участником кровавых событий на Майдане, так как подразделения спецназа ГРУ РФ в период с января по февраль 2014 года находились в Украине и принимали активное участие в эскалации процессов Революции Достоинства.

"По нашей информации, подразделения российского спецназа с января по февраль (2014 года — ред.) находились в Киеве и проживали в отдельном доме на базе "Альфы". Полковник Анатолий Чепига, вероятно, был в их числе, но точно установить мы этого не можем, так как по указанию тогдашнего руководства страны, по прибытию, российские спецназовцы не проходили пограничного контроля, или каких-либо осмотров. Спецназ ГРУ РФ принимал активное участие в противоправных действиях против участников Революции, после чего, под видом украинских правоохранителей выехал на территорию Крыма", — сообщил источник в Госпогранслужбе Украины.

Напомним, ранее эту информацию в комментарии Guildhall подтвердил экс-руководитель Главного управления разведки Украины генерал-лейтенант Александр Скипальский.

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