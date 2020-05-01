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пятница, 01 мая 2020 20:04

Цену на электричество подняли, чтобы Ахметов продавал его дороже - Войцицкая

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Цену на электричество подняли, чтобы Ахметов продавал его дороже - Войцицкая

Тарифная комиссия НКРЭКУ приняла еще одно лоббистское решение для роста цены электроэнергии. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Украины 8 созыва Виктория Войцицкая.

"Практически по всех европейских странах днем, когда потребления мало, а солнечной генерации много, цена электроэнергии уменьшается. Но наш тарифный регулятор своим решением сделал так, что в Украине теперь будет полная противоположность европейским рынкам, - отмечает экс-нардеп. - В Болгарии в дневные часы сегодня цена более чем в 10 раз дешевле, чем в вечерние и ночные часы. В Словакии, Чехии, Венгрии и Румынии сегодня в обед электроэнергия была в 4-5 раз дешевле, чем ночью. В Украине после вчерашнего решения НКРЭКУ сегодня в обеденные часы цена на 50% дороже, чем ночью".

Также Виктория Войцицкая сообщила, что решение НКРЭКУ было принято без публикации проекта решения и публичного обсуждения.

"Все это тянет на статью о превышении властных полномочий и злоупотреблении властью. Докладывал этот вопрос Д.Коваленко, который является фигурантом уголовного производства по Роттердам +. А цинизм в том, что это было оформлено как "меры связаны с распространением короновируснои болезни". Именно так - во время коронавируса надо обязательно для всей страны поднять цену на электроэнергию. Похоже, образовался дуэт с Буславець - она останавливает атомные блоки, чтобы доля рынка переходила к Ахметову, а НКРЕКП поднимает цену, чтобы Ахметов продавал дороже", - резюмировала Войцицкая.

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