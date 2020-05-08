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пятница, 08 мая 2020 19:20

Цена импортного газа для Украины упала

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Цена импортного газа для Украины упала
Импортная цена газа для Украины снизилась до 122 долларов за тысячу кубометров. Фото: Reuters

За последний месяц импортная цена газа для Украины снизилась до 122 долларов за тысячу кубометров.

В апреле средняя цена газа для украинских предприятий составляла $ 122,55 (3318 грн) за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщает Министерство экономики.

Поэтому, месяцем ранее газ в Украину импортировали по $ 153,65 (4163 грн).

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Известно, что в апреле Оператор ГТС Украины заявлял, что покупает европейский газ по цене 2700 гривен без НДС за тыс. куб. м.

В Киеве резко подешевело топливо - теперь газ для авто можно приобрести за 7 гривен. Средняя стоимость автогаза составляет 8 гривен. Киев Еще четыре месяца назад литр газа стоил минимум 12 гривен.

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Дата
08
мая

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