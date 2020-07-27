Цена электроэнергии в Бурштынском энергоострове в 1,4 раза выше средней из-за искусственного дефицита, – Герус

 
Ексклюзивы
1/5
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 495
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 369
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 900
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 783
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4356
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2322
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7812
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 981
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 711
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
8
4
4
3
18
Поваленные деревья и затопленные улицы: показали последствия непогоды в Хмельницком
Поваленные деревья и затопленные улицы: показали последствия непогоды в Хмельницком
Начальника Фискальной службы задержали при получении взятки
Начальника Фискальной службы задержали при получении взятки
Разлились реки, села подтоплены: рассказали о последствиях непогоды на Закарпатье
Разлились реки, села подтоплены: рассказали о последствиях непогоды на Закарпатье
Полиция назвала лидеров скоростных антирекордов
Полиция назвала лидеров скоростных антирекордов
В Крыму прощаются с 3-летним сыном политузника Руслана Сулейманова
В Крыму прощаются с 3-летним сыном политузника Руслана Сулейманова
Видео
Все видео
Лисичанск освободили от сепаратистов
Лисичанск освободили от сепаратистов
Шабунин показал свой дом, который сожгли
Шабунин показал свой дом, который сожгли
Подозреваемого в госизмене экс-регионала выпустили из СИЗО
Подозреваемого в госизмене экс-регионала выпустили из СИЗО
"Хорошо относился, предлагал туалет" - освобожденные заложники о террористе
"Хорошо относился, предлагал туалет" - освобожденные заложники о террористе
Разъяренные боевики пытались сбить украинский флаг над оккупированным Донбассом
Разъяренные боевики пытались сбить украинский флаг над оккупированным Донбассом
Интервью
1/5
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 369
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 765
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 441
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1350
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5337
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
26 июля 2020
Просмотров: 783
Курорт прогодує
– Місцевим пощастило. Вода до них не доходить, – каже Анна Іванівна про жителів гірського селища Славське на Львівщині. Живе ...
понедельник, 27 июля 2020 20:23

Цена электроэнергии в Бурштынском энергоострове в 1,4 раза выше средней из-за искусственного дефицита, – Герус

  Комментировать

  В Бурштынском энергоострове создаются дефициты, которые приводят к росту цены. Фото: mbiz.censor.net.ua
В Бурштынском энергоострове создаются дефициты, которые приводят к росту цены. Фото: mbiz.censor.net.ua

В июле средняя цена на Рынке на сутки вперед (РСВ) в зоне регулирования "Остров Бурштынской ТЭС" составила 1700 грн/МВт-ч, что в 1,4 раза выше, чем на РСВ в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС), где цена в июле составила 1200 грн/МВт-ч.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус на пресс-конференции 27 июля, передает БизнесЦензор.

"Вследствие того, что в Бурштынском энергоострове создаются дефициты, которые приводят к росту цены, мы видим, что в июле, в ОЭС Украины цена была почти 1200 грн/МВт-ч, а в Бурштынском энергоострове цена почти 1700 грн/Мвт-ч", – сказал Герус.

По его словам, на это должны отреагировать Нацкомиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ) и Антимонопольный комитет (АМКУ).

"С одной стороны, мы слышим, что в Украине существует профицит мощностей. С другой стороны, в июне-июле видим дефицит мощностей в Бурштынском энергоострове", – говорит нардеп.

Как сообщал БЦ, в октябре 2019 года АМКУ открыл дело против АО "ДТЭК Захидэнерго" Рината Ахметова о нарушении компанией экономической конкуренции в зоне "Бурштынского энергоострова".

В июне 2020 года АМКУ квалифицировал как злоупотребление монопольным (доминирующим) положением действия компаний Ахметова "ДТЭК Западэнерго" и "Д.Трейдинг" на рынке электроэнергии в зоне "Бурштынского энергоострова"

Бурштынский энергоостров (БуОс) отключен от энергосистемы Украины. Это условная территория, на которой расположены электрические сети Бурштынской электростанции, которая входит в "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова и вырабатывает около 90% электроэнергии в БуОс.

БуОс расположен в пределах Закарпатской, части Ивано-Франковской и Львовской областей. Всего на этой территории проживает около 3 млн украинцев.

БуОс выделен из ОЭС Украины в 2002 году, как пилотный проект для интеграции с объединенной европейской энергосистемой.

  В Бурштынском энергоострове создаются дефициты, которые приводят к росту цены. Фото: mbiz.censor.net.ua
В Бурштынском энергоострове создаются дефициты, которые приводят к росту цены. Фото: mbiz.censor.net.ua

Бизнес Цензор
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Цена электроэнергии в Бурштынском энергоострове в 1,4 раза выше средней из-за искусственного дефицита, – Герус». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
13
 1 Просмотров: 19521
Польша подсчитала количество виз, которые выдала украинцам
Польша подсчитала количество виз, которые выдала украинцам Просмотров: 10035
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных Просмотров: 9981
Певица Анна Седокова поражает откровенными фото
Певица Анна Седокова поражает откровенными фото Просмотров: 6687
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
7
 Просмотров: 6498
Общество
Популярное приложение обвиняют в слежке за пользователями
Популярное приложение обвиняют в слежке за пользователями Просмотров: 45
МИД осудил проведение "парада" РФ в оккупированном Севастополе
МИД осудил проведение "парада" РФ в оккупированном Севастополе Просмотров: 9
Поваленные деревья и затопленные улицы: показали последствия непогоды в Хмельницком
Поваленные деревья и затопленные улицы: показали последствия непогоды в Хмельницком
8
 Просмотров: 171
В США украинцев судят за контрабанду поддельных лекарств
В США украинцев судят за контрабанду поддельных лекарств Просмотров: 135
Украинка рассказала, какую работу не следует выбирать в Израиле
Украинка рассказала, какую работу не следует выбирать в Израиле
 Просмотров: 495
Больше всего комментируют
18
"Мы поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым" — Волкер
9
Война на Донбассе: Россия открестилась от ответственности за соблюдение перемирия
5
Дела против Порошенко и активистов имеют заказной характер - Турчинов
5
Боец полка "Азов" умер после жестокого избиения
3
России грозит отключение от мировой банковской системы - посол
Голосов: 52427
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua