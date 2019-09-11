Цемах возвращается на Донбасс

Подозреваемый в уничтожении малайзийского боинга MH17 над Донбассом Владимир Цемах возвращается в Украину.

Дочь Мария Левченко-Цемах на странице "Вконтакте" подписала фотографию с отцом: "Ура, дорогие мои, едем домой", говорится в проекте журналиста Антона Наумлюка "Грати".

Цемах проживает на неподконтрольной Украине территории Донецкой области.

Автор: Соцсети Владимир Цемах с дочерью Марией Левченко-Цемах.

11 сентября Нидерланды переквалифицировали Цемаха с ключевого свидетеля по делу MH17 на подозреваемого.

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7 сентября в рамках обмена пленными с Россией в Украину прибыли 35 освобожденных украинцев. Среди лиц, которых в рамках обмена направили в Москву, был бывший зенитчик ДНР Владимир Цемах. Его подозревают в причастности к авиакатастрофе малазийского "Боинга" летом 2014-го на Донбассе.