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суббота, 29 июня 2019 07:00

Чем запомнятся последние выходные июня - впечатляющий прогноз астролога

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Чем запомнятся последние выходные июня - впечатляющий прогноз астролога
Проявляйте милосердие к слабым и обиженным. Будьте щедрыми на добрые дела. Фото: clutch.ua

Лучше провести эти выходные за спокойными занятиями, которые не требуют спешки и суеты. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Занимайтесь только приятными делами. Не отказывайте себе в удовольствии. Отложите другие работы до понедельника. Это дни воспоминаний. Отдайте дань предкам. Вспомните лучшие семейные традиции. Проявляйте милосердие к слабым и обиженным. Будьте щедрыми на добрые дела. Откажитесь от походов в казино или ресторан. Поиски приключений будут иметь неприятные последствия", - говорит астролог.

Овен

С деньгами проблем не будет. Возможны неприятности на рынке и в магазинах. Вы можете приобрести вещи сомнительного качества.

Телец

Поработайте в эти выходные. Стоит приложить усилия для улучшения своего материального положения. Хорошая работа будет оценена.

Близнецы

Разрываться между публичной деятельностью и личной жизнью не следует. Определитесь, что сейчас для вас является самым важным. Остальное пусть подождет до понедельника.

Рак

Организуйте для семьи культурную программу на выходные. Насладитесь созерцанием шедевров искусства. Доведите любимым свое особое отношение к ним. Даже небольшой подарок или знак внимания освежит ваши отношения.

Лев

Детские шалости испортят не только ваше настроение. Придется подсчитывать убытки. Дополнительной прибыли не ожидается.

Дева

Вам будет везти. Поступят неожиданные прибыли. Найдется необходимый товар. И цены на него вполне вас удовлетворять. Субботний вечер проведите с дорогими людьми. Позвоните пожилым родственникам.

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Весы

Ваши финансовые возможности ограничены. К тому же есть опасность потери из-за невнимательности. Следите за кошельком. Забытые и потерянные вещи обратно не вернутся.

Скорпион

Отложите приобретение престижных вещей. Переплата за марку техники или одежды не оправдает себя. Относитесь скептически к обещаниям. Появление нового партнера не предвещает безоблачного будущего.

Стрелец

Не отдавайте людям в пользование свои вещи. Они вернутся поврежденными. Имейте запас денег на осуществление ремонтных работ.

Козерог

Деньги будут поступать вовремя. Но постоянно их будет не хватать. Поищите постоянный источник финансового оттока. Воздержитесь от критических замечаний в адрес милых. Не насмехайтесь с их привычек или убеждений.

Водолей

Неделя выдалась удачной. Материальных проблем не будет. Позвольте себе отдохнуть от будничных хлопот. Расскажите избранникам о своих чувствах, но не спешите обсуждать планы на будущее.

Рыбы

Придется ограничить себя в расходах на развлечения. Беседа с любимыми и родственниками зайдет в тупик. Уступать придется именно вам. И согласие в семье этого стоит.

2 июля станем свидетелями солнечного затмения. Астролог рассказала, что надо знать и чего остерегаться.

Автор: Gazeta.ua
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