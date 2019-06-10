Чем всех удивит 11 июня - прогноз астролога

Удивят дети. Не избегайте общения с ними. Фото: barvisnik.com.ua

11 июня - день лжецов и авантюристов. Не доверяйте обещание и молниеносным идеям. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Систематизируйте свои достижения и опыт, - говорит Максимова. - Цените постоянных проверенных партнеров по бизнесу. Держитесь подальше от подозрительных людей и непродуманных предложений".

По словам астролога, 11 июня будет удивлять и восхищать.

"Примите приглашение на свидание. С новыми силами беритесь за дела. Удивят дети. Не избегайте общения с ними. Удивитесь, насколько они мудры и как быстро выросли", - говорит астролог.

Овен

Следите при осуществлении торговых операций. Ошибки в документах будут стоить дорого. Посвящайте любимым стихи. Пригласите их на природу. Наблюдайте вместе закат.

Телец

Больших денежных поступлений не будет. Хозяйничайте экономно. Не стоит пользоваться кредитными карточками. Повышение артериального давления может вызвать носовое кровотечение. Следите за самочувствием в тренажерном зале.

Близнецы

День полезных расходов. Вкладывайте средства в поддержание собственного имиджа. Не отказывайтесь от командировки. Мелочность не должна затмевать радость общения с милыми. Контролируйте себя. Воздержитесь от критики в их адрес.

Рак

Сохраняется непростое финансовое положение. Выйти на более высокий уровень заработка пока не удастся. Список ежедневных расходов растет. Може казаться, что окружающие забыли о ваших интересах. Не держите обиды. Скоро все станет на свои места.

Лев

Придется делать выбор между приобретением необходимого и желаемого. Близкие люди могут предложить вам свою материальную поддержку. Высказывайте милым свои желания ненавязчиво. Умейте молчать в ответ на их претензии. Трудно будут проходить критические дни у женщин. Могут беспокоить периодические боли внизу живота.

Дева

Поступят долгожданные деньги. Можно будет осуществить все необходимые покупки. Не стоит только покупать авто. Вы никого не захотите слушать. Поэтому и договориться с окружающими будет трудно. Не назначайте важные встречи.

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Весы

Зарплату задержат. Рассчитывайте на имеющийся капитал. Покупку мебели и реконструкцию жилья отложите. Ощущение единства с любимыми сохраняться. Не следует слишком много времени проводить на солнце. Это навредит вашему здоровью.

Скорпион

Не изменяйте основное направление деятельности. Это не принесет повышение заработков. Сданы в ремонт вещи не скоро вернутся к вам. Посвятите вечер интимному общению с любимыми. Работа пусть подождет.

Стрелец

В вашем распоряжении ограничена сумма. Но ею тоже можно выгодно воспользоваться. Для расчетов за предоставленные услуги используйте бартер. Пустые разговоры и обещания утомлять. Отказывайтесь от тягостного общения. Займитесь вечером любимыми делами.

Козерог

Будьте внимательны при осуществлении расчетов. Из-за невнимательности можете оплатить дважды за товар. Не стоит покупать уцененные товары. Выбросите деньги на ветер. Держите ноги в тепле. Переохлаждение нижней части тела приведет к обострению цистита.

Водолей

Возникать проблемы с осуществлением денежных переводов. Не поминайте любимым их прежних ошибок. Решайте проблемы мирным путем. Не поддавайтесь на провокации. Напомнит о себе варикоз.

Рыбы

Сдерживайте себя, когда возникнет желание раскритиковать партнера. Это будет неуместно. Конфликт, который уже разгорелся, может затянуться. Растет внутреннее напряжение. Это может привести к нарушению сна. Ищите способ, как расслабиться вечером.

Что принесет нам эта неделя и почему знакомство в интернете разочарует, читайте в гороскопе Елены Максимовой на 10-16 июня.