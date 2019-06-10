Чем всех удивит 11 июня - прогноз астролога

 
Ексклюзивы
1/5
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 207
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2043
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 4626
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 369
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1854
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4555
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 43419
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 459
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 387
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2124
Фото
Все фото
6
9
8
5
8
Украинка рассказала, почему не стоит ехать работать в Черногорию
Украинка рассказала, почему не стоит ехать работать в Черногорию
Почти 2 тыс. голых женщин приняли участие в благотворительном заплыве
Почти 2 тыс. голых женщин приняли участие в благотворительном заплыве
Что носить этим летом, чтобы быть в тренде
Что носить этим летом, чтобы быть в тренде
Под ГПУ устроили митинг
Под ГПУ устроили митинг
Каждый месяц меняем место работы - украинка о жизни на экзотическом острове
Каждый месяц меняем место работы - украинка о жизни на экзотическом острове
Видео
Все видео
В Бердичеве выпал снег
В Бердичеве выпал снег
Показали видео с слоновьих "похорон"
Показали видео с слоновьих "похорон"
Шахтеры вышли на акцию протеста
Шахтеры вышли на акцию протеста
"Чтобы потом совесть не грызла": Притула идет на выборы
"Чтобы потом совесть не грызла": Притула идет на выборы
Задержали мужчину, который готовил теракт на детской площадке
Задержали мужчину, который готовил теракт на детской площадке
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2745
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4887
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 531
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 531
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1125
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
Просмотров: 441
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
вторник, 11 июня 2019 07:00

Чем всех удивит 11 июня - прогноз астролога

  Комментировать
Чем всех удивит 11 июня - прогноз астролога
Удивят дети. Не избегайте общения с ними. Фото: barvisnik.com.ua

11 июня - день лжецов и авантюристов. Не доверяйте обещание и молниеносным идеям. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Систематизируйте свои достижения и опыт, - говорит Максимова. - Цените постоянных проверенных партнеров по бизнесу. Держитесь подальше от подозрительных людей и непродуманных предложений".

По словам астролога, 11 июня будет удивлять и восхищать.

"Примите приглашение на свидание. С новыми силами беритесь за дела. Удивят дети. Не избегайте общения с ними. Удивитесь, насколько они мудры и как быстро выросли", - говорит астролог.

Овен

Следите при осуществлении торговых операций. Ошибки в документах будут стоить дорого. Посвящайте любимым стихи. Пригласите их на природу. Наблюдайте вместе закат.

Телец

Больших денежных поступлений не будет. Хозяйничайте экономно. Не стоит пользоваться кредитными карточками. Повышение артериального давления может вызвать носовое кровотечение. Следите за самочувствием в тренажерном зале.

Близнецы

День полезных расходов. Вкладывайте средства в поддержание собственного имиджа. Не отказывайтесь от командировки. Мелочность не должна затмевать радость общения с милыми. Контролируйте себя. Воздержитесь от критики в их адрес.

Рак

Сохраняется непростое финансовое положение. Выйти на более высокий уровень заработка пока не удастся. Список ежедневных расходов растет. Може казаться, что окружающие забыли о ваших интересах. Не держите обиды. Скоро все станет на свои места.

Лев

Придется делать выбор между приобретением необходимого и желаемого. Близкие люди могут предложить вам свою материальную поддержку. Высказывайте милым свои желания ненавязчиво. Умейте молчать в ответ на их претензии. Трудно будут проходить критические дни у женщин. Могут беспокоить периодические боли внизу живота.

Дева

Поступят долгожданные деньги. Можно будет осуществить все необходимые покупки. Не стоит только покупать авто. Вы никого не захотите слушать. Поэтому и договориться с окружающими будет трудно. Не назначайте важные встречи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выглядела давняя Венеция - подборка фото

Весы

Зарплату задержат. Рассчитывайте на имеющийся капитал. Покупку мебели и реконструкцию жилья отложите. Ощущение единства с любимыми сохраняться. Не следует слишком много времени проводить на солнце. Это навредит вашему здоровью.

Скорпион

Не изменяйте основное направление деятельности. Это не принесет повышение заработков. Сданы в ремонт вещи не скоро вернутся к вам. Посвятите вечер интимному общению с любимыми. Работа пусть подождет.

Стрелец

В вашем распоряжении ограничена сумма. Но ею тоже можно выгодно воспользоваться. Для расчетов за предоставленные услуги используйте бартер. Пустые разговоры и обещания утомлять. Отказывайтесь от тягостного общения. Займитесь вечером любимыми делами.

Козерог

Будьте внимательны при осуществлении расчетов. Из-за невнимательности можете оплатить дважды за товар. Не стоит покупать уцененные товары. Выбросите деньги на ветер. Держите ноги в тепле. Переохлаждение нижней части тела приведет к обострению цистита.

Водолей

Возникать проблемы с осуществлением денежных переводов. Не поминайте любимым их прежних ошибок. Решайте проблемы мирным путем. Не поддавайтесь на провокации. Напомнит о себе варикоз.

Рыбы

Сдерживайте себя, когда возникнет желание раскритиковать партнера. Это будет неуместно. Конфликт, который уже разгорелся, может затянуться. Растет внутреннее напряжение. Это может привести к нарушению сна. Ищите способ, как расслабиться вечером.

Что принесет нам эта неделя и почему знакомство в интернете разочарует, читайте в гороскопе Елены Максимовой на 10-16 июня.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чем всех удивит 11 июня - прогноз астролога». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

Первый православный храм города разрушили казаки

Самое читаемое
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
3
 Просмотров: 21691
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
34
 Просмотров: 16041
Как выглядела давняя Венеция - подборка фото
Как выглядела давняя Венеция - подборка фото
29
 Просмотров: 14132
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером 24 Просмотров: 13774
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
4
 Просмотров: 11925
Общество
"Там люди трусами торгуют" - куда может переехать Администрация президента
"Там люди трусами торгуют" - куда может переехать Администрация президента
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара Просмотров: 2925
Ученые назвали способ, как избавиться от стресса
Ученые назвали способ, как избавиться от стресса Просмотров: 333
Украинка рассказала, почему не стоит ехать работать в Черногорию
Украинка рассказала, почему не стоит ехать работать в Черногорию
6
 2 Просмотров: 4491
Почему за катастрофу на реке Рось никто не освободит кресло
Почему за катастрофу на реке Рось никто не освободит кресло
 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
25
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
25
Кто из партий проходит в Раду: свежая социология
24
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
19
Тимошенко под палящим солнцем сделала реверанс в сторону Зеленского
9
Сын Ющенко открыл ресторан
Голосов: 39747
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua