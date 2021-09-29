Чем удивит сентябрь напоследок - прогноз астролога

Получите от судьбы настоящий подарок. Внимательно прислушайтесь к предложениям, на которые будет богатым этот день. Фото: pixabay.com

29 сентября - особое время для размышлений о будущем. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Прислушайтесь к самочувствию, - говорит астролог. - Не игнорируйте боли в ухе, вовремя лечите насморк и кашель. Не налегайте на сосудосуживающие капли и сироп для бронхов. Пейте больше воды. Отдайте предпочтение компоту, а не кофе или чаю. Сентябрь напоследок удивит Львов, Весов и Дев. Не унывайте по утраченному. С надеждой смотрите в будущее. Получите от судьбы подарок. Внимательно прислушайтесь к предложениям, которыми будет богат этот день. Вам непременно повезет".

Овен

Вечером будет низкий уровень работоспособности. Большинство важных дел сделайте до обеденного перерыва. Не беритесь за сверхурочную работу.

Телец

Вы не успеваете отдохнуть. Накапливается переутомление. Пересмотрите распорядок дня. Ложитесь спать до полуночи.

Близнецы

Места повреждения кожи будут заживать грубыми рубцами. Очищайте кожу лица осторожно.

Рак

Медленно будут выводиться шлаки из организма. Не злоупотребляйте лекарствами. Хорошее время для борьбы с вредными привычками.

Лев

Подверженные судорогам должны быть осторожными на воде и за рулем. Не допускайте нервных срывов. Перед сном расслабьтесь в теплой ванне.

Дева

Больные тромбофлебитом должны позаботиться о себе. Не перегружайте ноги. Не делайте внутривенных инъекций.

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Весы

Шейный остеохондроз может провоцировать головную боль. Обратитесь к массажисту. Регулярно делайте утреннюю гимнастику.

Скорпион

Будут возникать спазматические боли в животе. Не спешите лечить желудок. Причиной может быть стрессовая ситуация.

Стрелец

Замедляется обмен веществ. Откажитесь от высококалорийных блюд. Ешьте, когда проголодались, а не по графику.

Козерог

Берегите горло от простуды. Не следует пить прохладительные напитки после изнурительного труда. Старайтесь больше молчать.

Водолей

Растет количество бытовых аварий и автотранспортных происшествий. Будьте внимательны при работе с острыми предметами. Осторожно переходите дорогу.

Рыбы

Имейте при себе обезболивающие таблетки. Усилится реакция организма на изменение погоды.

Астролог сделала подробный прогноз на 29 сентября.