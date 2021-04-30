Чем удивит погода в последний день месяца

30 апреля в Украине будет тепло, но местами пройдут дожди.

Дожди будут на западе, севере и в Винницкой области, говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

На Закарпатье возможны грозы. На остальной территории осадков синоптики не предусматривают, но обещают переменную облачность. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Днем в Украине потеплеет до +15...20°С. На западе обещают около +15°С. Теплее всего будет на Буковине на Прикарпатье, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях, там воздух прогреется до +20°С. В Карпатах столбики термометров будут показывать +8...10°С.

Автор: meteo.gov.ua

В Киеве сегодня также будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают кратковременный дождь. Скорость южного ветра составит 7-12 м/с. Температура воздуха будет в пределах +17...19°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какой погоды ждать в Страстную пятницу

2 мая на западе, севере и в центре ожидаются порывистый ветер, ливни и температура воздуха в пределах +17...23°С. На востоке и юге прогнозируются дневное солнце и теплая погода.