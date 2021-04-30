Чем удивит погода в последний день месяца

 
Ексклюзивы
1/5
Россия станет страной третьего мира - волонтер
Россия станет страной третьего мира - волонтер
Просмотров: 657
Куда поехать вдвоем на майские праздники: топ-10 фантастических мест за малые деньги
Куда поехать вдвоем на майские праздники: топ-10 фантастических мест за малые деньги
Просмотров: 450
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Просмотров: 738
Депутаты начали противостояние с украинскими историками
Депутаты начали противостояние с украинскими историками
Просмотров: 693
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 306
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 1071
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 405
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 414
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Просмотров: 261
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Просмотров: 783
Фото
Все фото
12
5
19
13
3
&quot;Высокие цены и отсутствие улыбок&quot; - украинка о том, что ее поразило после возвращения в Украину
"Высокие цены и отсутствие улыбок" - украинка о том, что ее поразило после возвращения в Украину
&quot;Супермамой&quot; стала организатор праздников, которая строго воспитывает детей
"Супермамой" стала организатор праздников, которая строго воспитывает детей
Впервые в Украине: &quot;скорую&quot; обеззаразили компонентами зубной пасты
Впервые в Украине: "скорую" обеззаразили компонентами зубной пасты
Показали, как ремонтируют трассу Киев - Одесса
Показали, как ремонтируют трассу Киев - Одесса
На Луганщине предотвратили теракт против военных
На Луганщине предотвратили теракт против военных
Видео
Все видео
Онлайн-кинотеатр Takflix запустил интерфейс для коллективного просмотра
Онлайн-кинотеатр Takflix запустил интерфейс для коллективного просмотра
Не трогайте деревья. У нас дети: на Волыне селяне просят остановить сплошную вырубку леса
Не трогайте деревья. У нас дети: на Волыне селяне просят остановить сплошную вырубку леса
Взяла самую низкую ноту в истории - женщина установила мировой рекорд
Взяла самую низкую ноту в истории - женщина установила мировой рекорд
В Украине массово вакцинируют граждан Китая: видео
В Украине массово вакцинируют граждан Китая: видео
В Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Люди встретились с мэром
В Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Люди встретились с мэром
Интервью
1/5
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 306
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 1071
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 405
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 414
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 1350
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 405
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
пятница, 30 апреля 2021 08:06

Чем удивит погода в последний день месяца

  Комментировать

30 апреля в Украине будет тепло, но местами пройдут дожди.

Дожди будут на западе, севере и в Винницкой области, говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

На Закарпатье возможны грозы. На остальной территории осадков синоптики не предусматривают, но обещают переменную облачность. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Днем в Украине потеплеет до +15...20°С. На западе обещают около +15°С. Теплее всего будет на Буковине на Прикарпатье, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях, там воздух прогреется до +20°С. В Карпатах столбики термометров будут показывать +8...10°С.

Автор: meteo.gov.ua
 

В Киеве сегодня также будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают кратковременный дождь. Скорость южного ветра составит 7-12 м/с. Температура воздуха будет в пределах +17...19°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какой погоды ждать в Страстную пятницу

2 мая на западе, севере и в центре ожидаются порывистый ветер, ливни и температура воздуха в пределах +17...23°С. На востоке и юге прогнозируются дневное солнце и теплая погода.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чем удивит погода в последний день месяца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
апреля

Вышла первая книга стихов Шевченко

Впервые за 200 лет император отрекся от власти

Адольфа Гитлера хоронили 6 раз

Самое читаемое
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото 1 Просмотров: 49369
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
7
 Просмотров: 11070
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день Просмотров: 8685
&quot;Исчез злой кот&quot;: 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
"Исчез злой кот": 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
10
 Просмотров: 4797
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование Просмотров: 4068
Общество
Медицинский гороскоп на 30 апреля: кому надо ложиться спать раньше
Медицинский гороскоп на 30 апреля: кому надо ложиться спать раньше
 Просмотров: 36
Гороскоп на 30 апреля: три знака, которым сегодня надо отдохнуть
Гороскоп на 30 апреля: три знака, которым сегодня надо отдохнуть
 Просмотров: 351
Приметы 30 апреля: сегодня узнаем какая погода будет летом
Приметы 30 апреля: сегодня узнаем какая погода будет летом Просмотров: 504
Страстная пятница 30 апреля: сегодня распяли Иисуса Христа
Страстная пятница 30 апреля: сегодня распяли Иисуса Христа Просмотров: 891
Хотела быть моделью. От анорексии умерла 12-летняя девочка
Хотела быть моделью. От анорексии умерла 12-летняя девочка Просмотров: 441
Больше всего комментируют
16
Летом газ для населения не подешевеет
6
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
4
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
4
Власти открыли распродажу земли иностранцам. Защитить Украину может только референдум - Тимошенко
2
СМИ узнали, где Украина предложит Путину провести переговоры
Голосов: 56068
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть