Чем удивит погода в начале апреля: прогноз на следующие 2 недели

В Одессе температура воздуха покажет стабильный подъем. Фото: pixabay.com

Снежная прохладная погода будет оставаться в Украине до конца марта. А в первую же неделю апреля продемонстрирует стабильное потепление.

Ночные морозы лишь местами будут напоминать о затянувшейся зиме, говорится в прогнозе Meteoprog.

В Киеве с 24 по 28 марта температура воздуха составит около +10°С, после чего упадет до +4°С днем 29 числа. Столбики термометров покажут +14°С уже 2 апреля. К концу первой недели второго весеннего месяца температура будет колебаться в пределах +6...9°С. Ночные морозы полностью не исчезнут. Незначительные осадки в виде дождя ожидаются 4 и 5 апреля.

В Харькове до 29 марта температура составит +3...8°С. Затем ожидается стабильное ежедневное потепление до +14°С. 7 апреля будет +9...12°С. По ночам не ниже нуля. В течение ближайших 2 недель осадки ожидаются 25 марта, пройдет снег с дождем. 29 марта и 4 апреля будет идти дождь.

В Одессе температура воздуха покажет стабильный подъем с 25 по 29 марта. В этот период прогнозируют +4...12°С. К 7 апреля ожидается колебание температуры в пределах +7...10°С. По ночам также будет достаточно тепло. Осадки лишь 25-26 марта.

Во Львове ближайшие 2 недели будет достаточно теплая погода. С 24 по 30 марта ожидается рост температуры воздуха от +4...17°С. 28 марта прогнозируется дождь. По 5 апреля столбики термометров будут колебаться в пределах +10...5°С. До + 15°С будет 7 апреля. Ночные морозы прогнозируют лишь 5-6 апреля -3...4°С.

В Днепре 24-25 марта будет еще прохладно, ожидается снег с дождем, а затем температура воздуха будет подниматься до 2 апреля до +15°С. Ночные морозы не ожидаются.

В Запорожье будет пасмурно и прохладно. Снег с дождем в четверг и пятницу, а затем столбики термометров будут подниматься до +15°С.

В Ужгороде будет тепло и без осадков практически все 2 недели. Температура воздуха будет колебаться в среднем в пределах +9...15°С, а самыми теплыми днями станут 30 марта и 2 апреля. Ночью морозы все же будут: 5 и 6 апреля прогнозируется -2...3°С.

В Николаеве еще будет относительно прохладно и с дождем и снегом. 26 марта столбики термометров поползут вверх. 2 апреля будет + 9...16°С. 7 числа ожидается около +12°С. Ночных морозов и осадков больше не будет. Немного дождливо только 4 апреля.

В Сумах до 29 марта температура воздуха продемонстрирует незначительный подъем со спадом, а затем начнется стабильное ежедневное потепление от +4...14°С. с 7 апреля столбики термометров будут колебаться в пределах +8...11°С. Осадки в виде дождя будут 29 марта, а еще 2 и 4 апреля.

В Черкассах 24 и 25 марта будет снег с дождем и +3...5°С. С 26 марта начнет теплеть до +14°С. С 7 апреля столбики термометров будут варьироваться в пределах +8...10°С.

В Чернигове ближайшие 2 недели будут почти без осадков. Дождь только 29 марта, а также 4-5 апреля. Температура воздуха в среднем будет варьироваться в пределах от +7...11°С. самыми теплыми днями станут 1-2 апреля.

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В ряде областей ожидаются осадки в виде мокрого снега, а в начале апреля возможно похолодание.