Чем порадуют и обеспокоят последние весенние дни: прогноз астролога

Звездочки в глазах во время резкого изменения положения тела должны насторожить вас. Фото: pixabay.com

28 мая больше внимания уделите здоровью ротовой полости. Не лишним будет профилактический осмотр у стоматолога. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Хорошо высушивайте волосы после посещения бассейна, - говорит астролог. - Избегайте сквозняков. Есть риск повторного заболевания простудой. Не скрывайте эмоций. Найдите возможность выплеснуть их. Пригодятся занятия спортом или танцами. Можно активно болеть за игроков любимой команды. Звездочки в глазах во время резкого изменения положения тела должны насторожить вас. Проверьте уровень гемоглобина в крови. Заработками конец мая порадует Овнов, Весов и Водолеев. Беспокойство вызовет кровоточивость десен у Тельцов и Скорпионов. Не затягивайте с визитом к стоматологу".

Овен

Не отказывайте себе в полноценной половой жизни. Это один из природных рецептов поддержания гормонального баланса в организме.

Телец

Позаботьтесь о полноценном сне. Переутомление может плохо отражаться на вашем лице.

Близнецы

Держите горло и ноги в тепле. Одевайтесь по погоде. Последние дни недели могут быть испорчены из-за простуды.

Рак

Гастрономические эксперименты могут закончиться печально. Не изменяйте привычного рациона питания. Откажитесь от экзотических напитков.

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Лев

Прогуляйтесь свежим воздухом. Расправьте плечи. Стимулируйте полноценную вентиляцию легких. Хорошо проветривайте комнату перед сном.

Дева

Следите за своей осанкой. Время бороться со сколиозом. Начните утро с упражнений на укрепление мышц спины.

Весы

Время провести очищение организма. Однодневное голодание значительно улучшит общее самочувствие. Попробуйте на себе одну из традиционных систем оздоровления.

Скорпион

Засиживаться допоздна в офисе и брать дополнительную работу на дом не следует. Утром может беспокоить головная боль. Испортится настроение.

Стрелец

Неудачные резкие движения могут привести к повреждению суставов. Будьте осторожны во время тренировок.

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Козерог

Особенно уязвимыми становятся почки. Старайтесь не переедать. Следите за своевременным выведением жидкости из организма. Пейте чистую воду между приемами пищи.

Водолей

Избегайте длительного пребывания в толпе. Остерегайтесь заболевания вирусными инфекциями дыхательных путей.

Рыбы

Посетите сауну. Поплавайте в прохладной воде бассейна. Контраст температур будет вызывать ощущение бодрости и омоложения.

Астролог удивила гороскопом на лето. Его стоит прочитать каждому.