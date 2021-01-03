Чем порадует погода в первый понедельник года

4 января доминирующее влияние антициклона обусловит в Украине преимущественно сухую погоду. Фото: pixabay.com

Первый понедельник нового 2021-го года особых синоптических изменений в Украине не обещает.

Доминирующее влияние антициклона обусловит погоду преимущественно сухую. Разве что туманы, дымки и местами красивая изморозь будут разбавлять однообразную январскую картинку, рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В ближайшую ночь есть вероятность небольших осадков на севере Украины. Но это - все. Ветер будет с юго-востока, умеренный, временами порывистый", - говорит синоптик.

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Температура воздуха в течение дня 4 января также существенно не изменится, + 2 + 5 градусов, на Востоке около нуля, в западных областях и на юге Украины + 3 + 8 градусов.

В Киеве ближайшей ночью возможен дождь или туман. Завтра днем ​​без осадков. Температура воздуха ожидается около +3 градусов.

Январь 2021 будет немного теплее, чем обычно. Температура воздуха будет на 2-2,5 ° выше средних значений. Месячное количество осадков в январе будет в пределах средних многолетних значений, по прогнозу Укргидрометцентра. Так, их месячное количество ожидается на уровне 27-58 мм, в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма до 122 мм.