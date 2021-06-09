Чем порадует день перед Солнечным затмением - астролог

Уязвимым будет горло. Не повышайте голос, откажитесь от холодных напитков. Фото: pixabay.com

9 июня отложите поход к офтальмологу. Поставленный в этот день диагноз потребует дальнейшего подтверждения. Подбирать очки не время. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Мало что будет удаваться с первого раза, - говорит астролог. - Не удивляйтесь, ведь это день перед солнечным затмением. Поддерживайте организм в хорошей физической форме. Время избавиться от вредных привычек. Уделите больше внимания водным процедурам. Не допускайте обезвоживания организма. Начните регулярные занятия плаванием. Уязвимым будет горло. Не повышайте голос, откажитесь от холодных напитков. Шейный остеохондроз может спровоцировать головную боль. Не находитесь в течение длительного времени в душных помещениях. Перед сном хорошо проветривайте комнату".

Овен

Усильте уход за полостью рта. Займитесь профилактикой пародонтоза. Удалять зубы нельзя.

Телец

Печень будет плохо справляться со своими функциями. Отдавайте предпочтение постным блюдам. Откажитесь от острого и слишком жирного.

Близнецы

Нельзя красить волосы. Они потребуют подпитки. Желательно высушивать голову без использования горячего фена.

Рак

Усиливаются процессы брожения в кишечнике. Будет беспокоить урчание в животе. Не стоит экспериментировать с экзотическими блюдами. Остерегайтесь отравления.

Лев

Склонным к отекам стоит позаботиться о себе. Попейте мочегонные препараты. По возможности не работайте длительное время стоя.

Дева

Повышается ломкость кровеносных сосудов. Увеличится количество больных инсультом. Не допускайте резкого повышения артериального давления.

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Весы

Обостряются воспалительные процессы в почках. Затрудняется мочеиспускание. Вовремя обратитесь за советом к врачу.

Скорпион

Будут беспокоить головные боли. Не ходите по улице без шапки. Больным мигренью желательно иметь при себе лекарства.

Стрелец

Не проводите косметических операций. Вы можете испортить свою внешность. Не идите в солярий. Берегите кожу от повреждения.

Козерог

Остерегайтесь повторного заболевания гриппом. Вы относитесь к группе риска. Могут быть тяжелые осложнения.

Водолей

Хорошо попарьтесь в сауне или бане. Способствуйте выведению токсинов из организма через потовые железы. Пейте чистую воду.

Рыбы

Чаще делайте перерывы во время работы. Вечером снимите дневное напряжение в ванной. Послушайте приятную музыку.

Астролог дала прогноз на 7-13 июня. Узнайте скорее, чем стоит заниматься, а чего избегать.