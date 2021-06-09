Чем порадует день перед Солнечным затмением - астролог

 
Ексклюзивы
1/5
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Просмотров: 288
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
1 Просмотров: 738
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Просмотров: 90
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Просмотров: 486
На помойку выбросили архив исследователя Киева
На помойку выбросили архив исследователя Киева
Просмотров: 990
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Просмотров: 729
"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого
"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого
1 Просмотров: 414
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Просмотров: 1125
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Просмотров: 1980
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 747
Фото
Все фото
3
20
5
3
4
Украинская школьница покорила международный конкурс. Судьи поражены
Украинская школьница покорила международный конкурс. Судьи поражены
Как готовили на кулинарном конкурсе для незрящих - фото шедевров
Как готовили на кулинарном конкурсе для незрящих - фото шедевров
В Чернобыльской зоне пополнение: родились жеребята Пржевальского
В Чернобыльской зоне пополнение: родились жеребята Пржевальского
Кличко примерил новую форму сборной Украины
Кличко примерил новую форму сборной Украины
Сносила семь пар обуви: женщина прошла почти всю Европу
Сносила семь пар обуви: женщина прошла почти всю Европу
Видео
Все видео
Херсон поплыл, Днепр тонет без канализации
Херсон поплыл, Днепр тонет без канализации
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
Кому молиться об удачном замужестве, беременности и согласии в семье
Кому молиться об удачном замужестве, беременности и согласии в семье
Россияне ринулись вплавь, чтобы попасть в демократическое государство
Россияне ринулись вплавь, чтобы попасть в демократическое государство
Наталья Ворожбит для съемок "Кайдашей" сама выбирала корову
Наталья Ворожбит для съемок "Кайдашей" сама выбирала корову
Интервью
1/5
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 423
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
1 Просмотров: 342
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 630
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 720
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 378
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
07 июня 2021
1 Просмотров: 711
Усе під контролем
– Завжди говорю з пасажирами. Знаю багато інформації, бо різні люди їздять, – каже таксист. Машину замовляю через мобільний додаток ...
среда, 09 июня 2021 12:55

Чем порадует день перед Солнечным затмением - астролог

  Комментировать
Чем порадует день перед Солнечным затмением - астролог
Уязвимым будет горло. Не повышайте голос, откажитесь от холодных напитков. Фото: pixabay.com

9 июня отложите поход к офтальмологу. Поставленный в этот день диагноз потребует дальнейшего подтверждения. Подбирать очки не время. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Мало что будет удаваться с первого раза, - говорит астролог. - Не удивляйтесь, ведь это день перед солнечным затмением. Поддерживайте организм в хорошей физической форме. Время избавиться от вредных привычек. Уделите больше внимания водным процедурам. Не допускайте обезвоживания организма. Начните регулярные занятия плаванием. Уязвимым будет горло. Не повышайте голос, откажитесь от холодных напитков. Шейный остеохондроз может спровоцировать головную боль. Не находитесь в течение длительного времени в душных помещениях. Перед сном хорошо проветривайте комнату".

Овен

Усильте уход за полостью рта. Займитесь профилактикой пародонтоза. Удалять зубы нельзя.

Телец

Печень будет плохо справляться со своими функциями. Отдавайте предпочтение постным блюдам. Откажитесь от острого и слишком жирного.

Близнецы

Нельзя красить волосы. Они потребуют подпитки. Желательно высушивать голову без использования горячего фена.

Рак

Усиливаются процессы брожения в кишечнике. Будет беспокоить урчание в животе. Не стоит экспериментировать с экзотическими блюдами. Остерегайтесь отравления.

Лев

Склонным к отекам стоит позаботиться о себе. Попейте мочегонные препараты. По возможности не работайте длительное время стоя.

Дева

Повышается ломкость кровеносных сосудов. Увеличится количество больных инсультом. Не допускайте резкого повышения артериального давления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 9 июня: на кого ждут великие открытия

Весы

Обостряются воспалительные процессы в почках. Затрудняется мочеиспускание. Вовремя обратитесь за советом к врачу.

Скорпион

Будут беспокоить головные боли. Не ходите по улице без шапки. Больным мигренью желательно иметь при себе лекарства.

Стрелец

Не проводите косметических операций. Вы можете испортить свою внешность. Не идите в солярий. Берегите кожу от повреждения.

Козерог

Остерегайтесь повторного заболевания гриппом. Вы относитесь к группе риска. Могут быть тяжелые осложнения.

Водолей

Хорошо попарьтесь в сауне или бане. Способствуйте выведению токсинов из организма через потовые железы. Пейте чистую воду.

Рыбы

Чаще делайте перерывы во время работы. Вечером снимите дневное напряжение в ванной. Послушайте приятную музыку.

Астролог дала прогноз на 7-13 июня. Узнайте скорее, чем стоит заниматься, а чего избегать.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чем порадует день перед Солнечным затмением - астролог». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июня

Школьник нашел золотой клад

Делало людей счастливыми. Как готовили и потребляли мороженое

Кремль начал военную операцию в Балтии

Искусственные зубы начали клеить на присоски

"Нет ли у вас рюмки водки" - как познакомились Шевченко и Кулиш

На экраны вышел самый известный фильм о динозаврах

Разделили Черноморский флот

Шевченко отправили на военную службу

На воду спущена подводная лодка с баллистическими ядерными ракетами

Самое читаемое
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
10
 Просмотров: 13303
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
10
 Просмотров: 5607
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
 Просмотров: 4941
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
4
 Просмотров: 4437
Гигантские животные захватили российские улицы: впечатляющие фото
Гигантские животные захватили российские улицы: впечатляющие фото
15
 Просмотров: 4068
Общество
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес" Просмотров: 126
Дождевой циклон: где ухудшится погода
Дождевой циклон: где ухудшится погода Просмотров: 189
В Украине обновили карантинные зоны
В Украине обновили карантинные зоны Просмотров: 612
Украинская школьница покорила международный конкурс. Судьи поражены
Украинская школьница покорила международный конкурс. Судьи поражены
3
 Просмотров: 1125
На Прикарпатье произошло второе за неделю землетрясение
На Прикарпатье произошло второе за неделю землетрясение Просмотров: 198
Больше всего комментируют
16
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
8
"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса
5
"Не хватало "России 1" - Муждабаев о тех, кого Зеленский угощал шашлыком
4
Сколь украинцев хотят второго срока Зеленского
3
СБУ обыскала "Партию Шария"
Голосов: 56429
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть