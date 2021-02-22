Чем может быть опасен Clubhouse

Пользователи жалуются на небрежную модерацию. Фото: pinterest.com

Социальную сеть Clubhouse за месяц загрузили более 8 млн пользователей.

После долгих месяцев карантина люди в разных странах обрадовались возможности побыть со всем миром "в одной комнате".

Однако Clubhouse может распространять дезинформацию, рассказал УНИАН Владислав Савченко, президент "Европейской ассоциации программной инженерии".

"Еще одна обратная сторона потокового сервиса, лишенного видеокартинки, - дезинформация. Уже зафиксированы случаи, когда известные люди опровергали свое участие в "комнатах" Clubhouse. Так что лучше всегда держать в уме: обсуждение - это всего лишь мысли. Опираться на эту информацию при принятии решений лучше не стоит", - сказал Савченко.

По его словам, сеть ставит под угрозу персональные данные пользователей.

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"Вспомните, как на заре Facebook и Twitter пользователи подверглись магии их открытости. Кто бы тогда мог подумать, что спустя много лет СЕО этих компаний предстанут перед Конгрессом США и его колючими вопросами о сохранении персональных данных?

Сегодня тоже есть веские причины опасаться чего-то подобного от Clubhouse. Ведь при использовании любых потоковых сервисов риски утечки данных наиболее высоки. Так что, если вы уже можете похвастаться инвайтом, будьте бдительны и говорите так, будто вас записывают", - объяснил он .

Кроме этого, многие пользователи жалуются на небрежную модерацию социальной сети, поскольку четких правил пока нет.

"С одной стороны, голосовая соцсеть стирает границы между различными слоями населения: в одной комнате и главный исполнительный директор крупной компании, и офисные сотрудники, и студент, и женщина в декрете. С другой - есть в ней какая-то элитарность, избранность: зайти в Clubhouse можно только по приглашению, говорить - с разрешения модератора", - говорит Савченко.

Clubhouse - это приложение для групповых голосовых чатов для іOS. Там нет возможности размещать фото, видео или тексты. Участники проводят дискуссии и конференции в условных "комнатах". К разговору по запросу может присоединиться любой желающий.