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среда, 21 августа 2019 20:23

Цель современного человека - заср*ть мир своим контентом - Антипович

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Цель современного человека - заср*ть мир своим контентом - Антипович
Писатель Тарас Антипович: То, что раньше маркировали как нескромность, стало нормой Фото: Тарас Подолян

Общество сейчас живет в тренде нарциссизма социальных сетей.

Об этом журналу "Країна" рассказал писатель Тарас Антипович.

"Мы - часть селфи-человечества, которое продуцирует часто фальшивые образы счастья, успеха, самореализации. То, что раньше маркировали как нескромность, стало нормой. Цель современного человека - засрать мир своим контентом. Мы все время пытаемся перетянуть на себя внимание других, быть замеченными. Культурный продукт вынужден конкурировать со всем глобальным контентом. Ранее человек имел выбор - книга, театр, кино. Сейчас есть куча всего - видеоблоги, посты, фото. Тысячи друзей, которые требуют внимания. Селфи-человечество тонет в понтах, самолюбовании и инфантилизме. Все пытаются как-то капитализировать свой нарцисизм. Популярний тот, кто яркий. О смыслах не говорится. Трапм и Зеленский - тому доказательства", - считает Антипович.

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Эксперт убежден, что должны выбрать новые приоритеты.

"Некоторые люди путешествуют не для впечатлений, а для фоток, которыми можно похвастаться. Свалить из Украины хотя бы на неделю стало одним из главных показателей успешности. Так проявляется наш комплекс неполноценности. Украиной мы не очень гордимся. Надо сместить акценты. Мы живем в красивейшем углке Европы. Надо путешествовать по миру, но прекратить бежать из дома. Потому-что нас заместят выходцы из Азии и Африки", - подчеркнул писатель.

Полное интервью с Тарасом Антиповичем читайте в журнале "Країна" от 22 августа.

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