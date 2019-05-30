Чего ждать от первых выходных лета - астролог

Избегайте финансовых авантюр. Вашими деньгами могут воспользоваться другие. Фото: sofi-uran.blogspot.com

Эти выходные будут требовать максимум внимания и сосредоточенности. Не допускайте небрежного отношения к делу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Во время отдыха на природе не оставляйте недогоревшие очага, - говорит астролог. - предупреждает несчастные случаи и дома. Вовремя сдавайте в ремонт поврежденную бытовую технику".

Чаще чередуйте умственный труд с физическим.

"Избегайте финансовых авантюр. Вашими деньгами могут воспользоваться другие. Не стоит покупать лотерейные билеты, - советует Елена Максимова. - Отложите некоторую сумму на ремонт авто. Уделите больше времени процедурам, которые способствуют укреплению организма. Хорошее время для закаливания".

Астролог делает прогноз для каждого знака на выходные.

Овен

Ищите бюджетные формы отдыха. Не берите на себя дополнительных затрат. Уважайте право своих партнеров на одиночество. Они захотят побыть наедине. Не досаждает им своим вниманием.

Телец

Проявите решительность в преодолении давних недоразумений. Не ждите первого шага со стороны партнера. Вашу инициативу они охотно поддержат. Снижается уровень гемоглобина в крови. Ешьте продукты, богатые на содержание железа. Больным анемией желательно начать новый курс лечения.

Близнецы

Ограничений в деньгах не будет. Свободно планируйте свой отдых. Вместе с любимыми возьмитесь за решение сложной проблемы. Вы решите сразу две задачи. Отношения между вами также изменятся к лучшему.

Рак

Не скупитесь. Отзовитесь по просьбе людей о финансовой помощи. Иначе не избежать материальных потерь. Не откладывайте романтическое свидание на воскресенье. Спешите к своим милых просто утром в субботу. Позже может не сложиться благоприятного случая.

Лев

В субботу старайтесь не тратить денег. Повезет с покупками в воскресенье. Не ищите милых за морями. Присмотритесь внимательнее к своему окружению. Ваше счастье будет рядом

Дева

В вашем распоряжении будет ограничена сумма. Просчитывайте свои финансовые шаги. Не используйте кредитными карточками. Протезирование зубов пройдет неудачно. Не стоит рисковать здоровьем и деньгами. Зайдите к стоматологу на следующей неделе.

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Весы

Могут возникать проблемы с распределением существующих средств. Предварительные расчеты не оправдают ожиданий. Жизнь будет вносить свои коррективы. Учтите это. Идеальных условий для отдыха не будет. Партнеры предложат разумный компромисс. Не спешите отвергать его.

Скорпион

Преодолеть финансовые трудности пока не удастся. Не ищите заработка на выходные. Просто отдохните. Ощущение внутреннего беспокойства помешает хорошо расслабиться. Попейте успокаивающие. Посетите бассейн или сауну.

Стрелец

Берегите свои вещи от повреждения. На приобретение новых средств не будет. Увеличатся расходы на нужды семьи. Любимые с удовольствием проведут с вами выходные. Позаботьтесь о культурной программе на двоих.

Козерог

Ваш кошелек полупустой. Придется выбирать между необходимым и желательным. Элитный отдых можно будет позволить себе чуть позже. Не будьте слишком сентиментальными. Чрезмерная чувствительность не понравится партнерам.

Водолей

Вкладывайте деньги в обустройство дачи. Но не выставляйте на продажу своей недвижимости. Дни пройдут напряженно. Причин для раздражения будет достаточно. Следите, чтобы не наговорить лишнего милым под горячую руку.

Рыбы

Дефицита средств не будет ощущаться. В воскресенье можно рассчитывать на заработок. Купленные в этот день товары будут служить долго. Подарите субботним утром любимым всю свою нежность. Эти выходные принесут обоим много приятных впечатлений.

Предлагаем вашему вниманию широкий прогноз на всю неделю.