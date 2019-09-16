Чего ждать от Европейского суда о нарушении прав человека в Крыму

Владимир Огрызко: Россию признают виновной в нарушении прав человека в Крыму. Но ситуация на полуострове после этого не улучшится. Фото: ДТ

Украина в рамках своего иска в Европейский суд по нарушениям прав людей в Крыму предоставила много материалов, которые смогут усилить нашу позицию. По состоянию на сейчас мы сделали максимум.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит дипломат Владимир Огрызко.

"Есть все шансы, что Европейский суд встанет на сторону Украины. Но не стоит много ожидать от этого решения. Россию признают виновной в нарушении прав человека в Крыму. Такую ее деятельность осудит международное сообщество. Но ситуация на полуострове после этого не улучшится.

В России принято законодательство, где прописано, что любое решение международной организации или суда не может быть сразу ратифицировано в РФ. Должно сначала пройти экспертизу. Скорее всего она не признает решение Суда по правам человека и оно не будет иметь силу на территории Российской Федерации. Если бы это была цивилизованная страна, которая уважает международное право, решение суда имело бы практическое значение. Однако современная Россия таковой не является", - объясняет эксперт.

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Украинская сторона настаивает признать 27 февраля 2014 началом аннексии. Это - важно, отмечает он.

"Ведь именно с того момента начались преследования тех, кто был против присоединения Крыма к РФ. Тогда были убийства, пытки, незаконные заключения. Москва сейчас настаивает, что ее контроль над полуостровом начался 18 марта. Это - неправда. Если примем ее позицию, Кремль сможет избежать даже не наказания, а хотя бы обвинения в своих преступлениях", - добавляет Владимир Огрызко.

Европейский суд по правам человека 11 сентября начал слушания по межгосударственной делу "Украина против России" по обвинению российской стороны в нарушении Европейской конвенции прав человека в оккупированном Крыму.