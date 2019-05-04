Чего следует избегать на собеседовании: 6 советов

 
Ексклюзивы
1/5
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Просмотров: 1467
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет этого сделать
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет этого сделать
1 Просмотров: 4203
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1548
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1611
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 2646
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
98 Просмотров: 5222
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6408
Если Зеленский даст приказ сложить оружие, начнется п....ц - Валькирия
Если Зеленский даст приказ сложить оружие, начнется п....ц - Валькирия
16 Просмотров: 12501
Путин хочет заставить Зеленского определиться с позицией по войне
Путин хочет заставить Зеленского определиться с позицией по войне
Просмотров: 3386
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
3 Просмотров: 2340
Фото
Все фото
4
12
4
10
8
Карпаты засыпало снегом: невероятные фото
Карпаты засыпало снегом: невероятные фото
Во Львове с размахом празднуют День города
Во Львове с размахом празднуют День города
Украинский театр победил на международном фестивале
Украинский театр победил на международном фестивале
Похоронили ветерана АТО, которому столичный онколог отказала в лечении
Похоронили ветерана АТО, которому столичный онколог отказала в лечении
Счастливые и беззаботные: показали забавные фото из Киевского зоопарка
Счастливые и беззаботные: показали забавные фото из Киевского зоопарка
Видео
Все видео
Химия без учебников: как сделать школьную программу более интересной
Химия без учебников: как сделать школьную программу более интересной
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет этого сделать
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет этого сделать
Ляшко призвал 9 мая выйти на Софийскую площадь с портретами погибших воинов АТО
Ляшко призвал 9 мая выйти на Софийскую площадь с портретами погибших воинов АТО
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
3 Просмотров: 2340
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1044
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1233
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 2925
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3159
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
05 мая 2019
Просмотров: 279
Поганий вчинок
"Не понимаю, зачем закон про мову был нужен? Порошенковская власть напоследок пытается разъединить людей", – пише Олег у групі на Facebook. ...
воскресенье, 05 мая 2019 01:35

Чего следует избегать на собеседовании: 6 советов

  Комментировать

  Успешно пройти собеседование - это искусство, которое можно освоить.
Успешно пройти собеседование - это искусство, которое можно освоить.

Вы активно ищете работу, однако получаете отказы и не понимаете почему. Очевидно, упускаете из виду что-то важное, но что именно? Большинству свойственно допускать одну из шести распространенных ошибок.

Успешно пройти собеседование, обойдя конкурентов, это искусство, которое можно освоить. Главное, посмотреть на себя со стороны и знать о ловушках, которые расставляет перед вами работодатель, а возможно, и вы сами.

1. Поток сознания

Обычно на интервью нам дают возможность рассказать о прошлом опыте работы или академических достижениях. Ваша цель - коротко и ясно донести эту информацию до работодателя. Многие кандидаты рассчитывают, что интервьюер разбирается в тонкостях их профессии, и пускаются в детали.

Избегайте профессионального жаргона, непонятных терминов и абстрактных рассуждений, постарайтесь адаптировать прошлые навыки к потенциальной вакансии. Приведите примеры и рекомендации, которые показывают, как ваши навыки пригодятся на будущем рабочем месте.

2. Ложная скромность

Один из распространенных вопросов на интервью: "Назовите свой главный недостаток". Он может звучать и так: "Есть ли какие-то качества, над которыми вам нужно поработать? На какие слабости указал бы ваш бывший руководитель? С какими сложностями и разочарованиями вы столкнулись на прошлом месте работы?"

Никто не любит демонстрировать свою "ахиллесову пяту". Поэтому многие отвечают: "Моя проблема в том, что я стремлюсь к идеалу, а он недостижим", "Я часто работаю по ночам, чтобы закончить проект раньше срока", "Я одержим работой и настаиваю, чтобы подчиненные делали ее качественно", пытаясь выдать за недостатки свои лучшие качества. Но рекрутеры привыкли к таким уловкам. Честный ответ предпочтительнее заготовки.

 

Конечно, работодателю лучше не знать, что вы постоянно опаздываете, пишете с ошибками или вспыльчивы, но можно признаться в несущественной, но реальной проблеме: "Иногда мне бывает непросто выполнить работу в срок, но я надеюсь, что научился лучше управлять своим временем".

Другой вариант - подчеркнуть, что вы соответствуете не всем требованиям, упомянутым в вакансии: "Вы написали, что ищете сотрудника с серьезным опытом работы. Я не могу этим похвастаться, но все же убежден, что благодаря своим навыкам смогу показать достойные результаты". Или: "Я знаю, что вам нужен человек, свободно владеющий испанским языком. Пока мой уровень не настолько высок, но я могу поддерживать разговор и хожу на курсы".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине становится все меньше ученых - статистика

3. Неготовность к сюрпризам

Вы нашли вакансию, для которой подходите, собеседование идет хорошо, пока вам не предлагают выполнить задачу, которая далека от вашего поля деятельности.

Хуже в этой ситуации - сделать вид, что вы все знаете, либо расписаться в несостоятельности. Лучше подчеркнуть, что у вас нет опыта конкретно в этой области, но вы используете эту возможность как повод научиться чему-то новому.

4. Недостаток знаний о работодателе

 

Продемонстрируйте, что изучили доступную информацию о компании или ознакомились с ее сайтом. Интервьюер может поинтересоваться, почему вы хотите работать именно у них. Хорошо, если вы сможете упомянуть преимущество, которое еще не было озвучено на собеседовании.

Если такая возможность не представляется, дождитесь, когда придет ваш черед задавать вопросы. Расспросите о таких проектах или возможностях компании, которые могут быть известны подготовленному и заинтересованному человеку.

5. Отсутствие определенного имиджа

Собеседование предполагает, что вы должны выглядеть профессионально, это подразумевает деловой стиль одежды. Не позволяйте деловому костюму заслонить вашу индивидуальность. Избегайте формального подхода, не будьте слишком серьезным и скучным. Если интервью проходит по телефону или скайпу, выделяйте ключевые слова, выдерживайте темп речи и делайте паузы после важных для вас сообщений.

6. Флюиды беспокойства

Многие на собеседованиях нервничают, это естественно. К сожалению, нервозность приводит к тому, что мы можем начать отбивать ногой ритм, щелкать ручкой, качаться на стуле или смотреть в стол. Эти проявления могут раздражать работодателя. Чтобы избежать этого, попробуйте отрепетировать ход собеседования с друзьями или коллегами. Они подскажут, что вы делаете неправильно.

Американский психолог Дэниел Гоулман ставит под сомнение коэффициент интеллекта (IQ) как определяющий фактор жизненного успеха и настаивает на том, что каждому важно развивать в себе такие качества, как самосознание и самообладание, мотивация, настойчивость, уважение к другим и непринужденность в общении. Они совершенно необходимы нам для эмоционального равновесия и гармонии в отношениях. Гоулман также говорит о роли эмоций в достижении профессионального успеха. "Сейчас работа часто бывает временной, поэтому гибкость и способность к адаптации все больше становятся важной составляющей самого понятия "работа". Они необходимы для того, чтобы найти работу и удержаться на ней". Сегодня хорошо устроенная голова лучше, чем до отказа наполненная.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чего следует избегать на собеседовании: 6 советов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

Первый бой российско-украинской войны: вспоминаем, как он происходил

Больной Колумб провел на Ямайке год

Самое читаемое
За что могут отстранить от ВНО 2019
За что могут отстранить от ВНО 2019 Просмотров: 17991
Молочный шоколад - показали кота необычной масти
Молочный шоколад - показали кота необычной масти
15
 Просмотров: 17137
Как жили солдаты Гитлера в последние дни Второй мировой войны
Как жили солдаты Гитлера в последние дни Второй мировой войны
13
 2 Просмотров: 10143
Труп школьницы у подъезда: подробности и фото погибшей
Труп школьницы у подъезда: подробности и фото погибшей Просмотров: 8532
Сколько Зеленский платит за учебу дочери
Сколько Зеленский платит за учебу дочери 105 Просмотров: 6589
Общество
Неделя в Украине начнется с дождями
Неделя в Украине начнется с дождями Просмотров: 369
У Зеленского планируют ввести всеобщее декларирование доходов
У Зеленского планируют ввести всеобщее декларирование доходов 1 Просмотров: 2394
Войска Асада с русскими бомбили сирийскую провинцию Идлиб
Войска Асада с русскими бомбили сирийскую провинцию Идлиб 1 Просмотров: 315
Кличко на благотворительном аукционе продал экскурсию по Киеву за 50 тысяч долларов
Кличко на благотворительном аукционе продал экскурсию по Киеву за 50 тысяч долларов Просмотров: 1134
Химия без учебников: как сделать школьную программу более интересной
Химия без учебников: как сделать школьную программу более интересной
 Просмотров: 207
Больше всего комментируют
105
Сколько Зеленский платит за учебу дочери
31
Зеленский готовит ответ России
17
Вятрович считает, что 9 мая не должно быть выходным
6
Зеленский встретился с Парубием: о чем говорили
5
Вятрович выступил против инаугурации президента 19 мая
Голосов: 38257
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua