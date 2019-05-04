Чего следует избегать на собеседовании: 6 советов

Успешно пройти собеседование - это искусство, которое можно освоить.

Вы активно ищете работу, однако получаете отказы и не понимаете почему. Очевидно, упускаете из виду что-то важное, но что именно? Большинству свойственно допускать одну из шести распространенных ошибок.

Успешно пройти собеседование, обойдя конкурентов, это искусство, которое можно освоить. Главное, посмотреть на себя со стороны и знать о ловушках, которые расставляет перед вами работодатель, а возможно, и вы сами.

1. Поток сознания

Обычно на интервью нам дают возможность рассказать о прошлом опыте работы или академических достижениях. Ваша цель - коротко и ясно донести эту информацию до работодателя. Многие кандидаты рассчитывают, что интервьюер разбирается в тонкостях их профессии, и пускаются в детали.

Избегайте профессионального жаргона, непонятных терминов и абстрактных рассуждений, постарайтесь адаптировать прошлые навыки к потенциальной вакансии. Приведите примеры и рекомендации, которые показывают, как ваши навыки пригодятся на будущем рабочем месте.

2. Ложная скромность

Один из распространенных вопросов на интервью: "Назовите свой главный недостаток". Он может звучать и так: "Есть ли какие-то качества, над которыми вам нужно поработать? На какие слабости указал бы ваш бывший руководитель? С какими сложностями и разочарованиями вы столкнулись на прошлом месте работы?"

Никто не любит демонстрировать свою "ахиллесову пяту". Поэтому многие отвечают: "Моя проблема в том, что я стремлюсь к идеалу, а он недостижим", "Я часто работаю по ночам, чтобы закончить проект раньше срока", "Я одержим работой и настаиваю, чтобы подчиненные делали ее качественно", пытаясь выдать за недостатки свои лучшие качества. Но рекрутеры привыкли к таким уловкам. Честный ответ предпочтительнее заготовки.

Конечно, работодателю лучше не знать, что вы постоянно опаздываете, пишете с ошибками или вспыльчивы, но можно признаться в несущественной, но реальной проблеме: "Иногда мне бывает непросто выполнить работу в срок, но я надеюсь, что научился лучше управлять своим временем".

Другой вариант - подчеркнуть, что вы соответствуете не всем требованиям, упомянутым в вакансии: "Вы написали, что ищете сотрудника с серьезным опытом работы. Я не могу этим похвастаться, но все же убежден, что благодаря своим навыкам смогу показать достойные результаты". Или: "Я знаю, что вам нужен человек, свободно владеющий испанским языком. Пока мой уровень не настолько высок, но я могу поддерживать разговор и хожу на курсы".

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3. Неготовность к сюрпризам

Вы нашли вакансию, для которой подходите, собеседование идет хорошо, пока вам не предлагают выполнить задачу, которая далека от вашего поля деятельности.

Хуже в этой ситуации - сделать вид, что вы все знаете, либо расписаться в несостоятельности. Лучше подчеркнуть, что у вас нет опыта конкретно в этой области, но вы используете эту возможность как повод научиться чему-то новому.

4. Недостаток знаний о работодателе

Продемонстрируйте, что изучили доступную информацию о компании или ознакомились с ее сайтом. Интервьюер может поинтересоваться, почему вы хотите работать именно у них. Хорошо, если вы сможете упомянуть преимущество, которое еще не было озвучено на собеседовании.

Если такая возможность не представляется, дождитесь, когда придет ваш черед задавать вопросы. Расспросите о таких проектах или возможностях компании, которые могут быть известны подготовленному и заинтересованному человеку.

5. Отсутствие определенного имиджа

Собеседование предполагает, что вы должны выглядеть профессионально, это подразумевает деловой стиль одежды. Не позволяйте деловому костюму заслонить вашу индивидуальность. Избегайте формального подхода, не будьте слишком серьезным и скучным. Если интервью проходит по телефону или скайпу, выделяйте ключевые слова, выдерживайте темп речи и делайте паузы после важных для вас сообщений.

6. Флюиды беспокойства

Многие на собеседованиях нервничают, это естественно. К сожалению, нервозность приводит к тому, что мы можем начать отбивать ногой ритм, щелкать ручкой, качаться на стуле или смотреть в стол. Эти проявления могут раздражать работодателя. Чтобы избежать этого, попробуйте отрепетировать ход собеседования с друзьями или коллегами. Они подскажут, что вы делаете неправильно.

Американский психолог Дэниел Гоулман ставит под сомнение коэффициент интеллекта (IQ) как определяющий фактор жизненного успеха и настаивает на том, что каждому важно развивать в себе такие качества, как самосознание и самообладание, мотивация, настойчивость, уважение к другим и непринужденность в общении. Они совершенно необходимы нам для эмоционального равновесия и гармонии в отношениях. Гоулман также говорит о роли эмоций в достижении профессионального успеха. "Сейчас работа часто бывает временной, поэтому гибкость и способность к адаптации все больше становятся важной составляющей самого понятия "работа". Они необходимы для того, чтобы найти работу и удержаться на ней". Сегодня хорошо устроенная голова лучше, чем до отказа наполненная.