Чего нельзя есть сегодня - предупреждение от астролога

Остерегайтесь укусов насекомых. Не сидите на холодной поверхности, Фото: pixabay.com

14 сентября напомнит о себе аллергия. В этот день следует быть особенно внимательным к рациону. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не стоит пробовать блюда, которых раньше не пробовали, - говорит астролог. - Откажитесь от экзотической пищи, если находитесь на отдыхе за границей. Не стоит налегать на цитрусовые и мед, избегайте в рационе раков, мидий и рапанов. Остерегайтесь укусов насекомых. Не сидите на холодной поверхности, чтобы не спровоцировать обострение цистита. Откажитесь от пирсинга и татуировки. Ухудшается самочувствие у гипертоников. Не пытайтесь снизить давление самостоятельно с помощью таблеток. Обратитесь к врачу ".

Овен

Будет беспокоить изжога. Меняется кислотность желудочного сока. Откорректируйте соответствующим образом дневной рацион.

Телец

Стимулируйте выведение из организма токсинов и шлаков. Промывайте почки. Меньше ешьте в течение дня.

Близнецы

Не ходите с непокрытой головой. Не используйте горячий фен. Откажитесь от окрашивания волос. Внешнее воздействие повредит его структуру.

Рак

Будет беспокоить насморк. Берегитесь сквозняков. Попытки охладить тело после спортивных занятий или танцев могут привести к появлению простуды. Делайте это продуманно.

Лев

Не провоцируйте повышение кровяного давления. Откажитесь от алкоголя. Сосуды могут не выдержать стресса.

Дева

Снижается эластичность тканей организма. Неудачное растяжение связок может привести к разрыву. Хорошо разогревайте тело перед тренировкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 14 сентября: назвали три знака, которых любят деньги

Весы

Резко снижается работоспособность. Не проводите весь день в кресле и на диване. Лучше заняться аэробикой или плаванием.

Скорпион

Обходите агрессивно настроенных животных на улице. Не провоцируйте их. Осторожно обращайтесь с домашними любимцами.

Стрелец

Будет беспокоить урчание в животе. Пища будет плохо перевариваться. Перейдите на диетическое питание. Не употребляйте сырых овощей и фруктов.

Козерог

Будет беспокоить бессонница. Прогуляйтесь на свежем воздухе перед сном. Не работайте допоздна. Вместо просмотра последних новостей послушайте приятную музыку.

Водолей

Слизистая глаза будет слишком чувствительной. Не следует подбирать контактные линзы. Избегайте попадания в глаза химических веществ.

Рыбы

Не следует делать татуировок и проколов различных частей тела. Осторожно обращайтесь с острыми предметами.

Астролог сделала неожиданный прогноз на эту неделю.