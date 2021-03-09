Чего нельзя делать в этот день

9 марта может беспокоить боль в груди и головокружение. Запишитесь на прием к кардиологу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Появятся высыпания на коже, - говорит астролог. - Не игнорируйте поход к дерматологу. Самолечение только навредит. Боритесь с целлюлитом с помощью массажей. Голодание сейчас противопоказано. Не пора планировать беременность. Репродуктивная система будет давать сбои. Во вторник нельзя начинать курс витаминотерапии, экспериментировать с новой косметикой, красить волосы и удалять миндалины".
Овен
Отложите поход к стоматологу. Обезболивающие будут действовать слабо. Могут возникать осложнения.
Телец
Обостряются язвенные процессы в желудке. Не употребляйте в пищу блюд, которые раздражают слизистую. Перейдите на диетическое питание.
Близнецы
Займитесь восстановлением подвижности суставов после перенесенных травм. Начните день с гимнастики. Развивайте гибкость позвоночника.
Рак
Стимулируйте полноценную вентиляцию легких. Полезной будет дыхательная гимнастика. Начните курс массажа мышц плечевого пояса.
Лев
В течение дня конечности будут оставаться холодными. Ухудшается капиллярное кровоснабжение тканей тела. Больше двигайтесь. Пейте теплые напитки.
Дева
Поддерживайте организм в хорошей физической форме. В случае необходимости обратитесь к советам народной медицины. Добрый период для начала лечения травами.
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Весы
Ослабевают защитные силы организма. Не следует начинать курса закаливания. Отправляться в поход с палатками тоже не стоит.
Скорпион
Замедляется перистальтика кишок. Потребность организма в питании снижается. Можно провести однодневную голодовку.
Стрелец
Особого внимания потребуют почки. Не допускайте обезвоживания организма. Следите за своевременным выводом жидкости.
Козерог
При планировании работы на день учитывайте общее снижение работоспособности. В обед будет возникать желание заснуть. Чаще организовывайте перерыв на отдых.
Водолей
Добавлять к блюдам биологически активные добавки не следует. Результаты могут быть неожиданные. Подождите с подобными экспериментами до следующей недели.
Рыбы
Сдавать донорскую кровь нельзя. На ее восстановление уйдет больше обычного времени. Не допускайте ранения поверхности кожи. Кровотечение долго не будет останавливаться.
Неделя с 8 по 14 марта будет особенная. Многое удастся людям настойчивым и трудолюбивым.
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