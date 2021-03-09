Чего нельзя делать в этот день

Не пора планировать беременность. Репродуктивная система будет давать сбои. Фото: pixabay.com

9 марта может беспокоить боль в груди и головокружение. Запишитесь на прием к кардиологу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Появятся высыпания на коже, - говорит астролог. - Не игнорируйте поход к дерматологу. Самолечение только навредит. Боритесь с целлюлитом с помощью массажей. Голодание сейчас противопоказано. Не пора планировать беременность. Репродуктивная система будет давать сбои. Во вторник нельзя начинать курс витаминотерапии, экспериментировать с новой косметикой, красить волосы и удалять миндалины".

Овен

Отложите поход к стоматологу. Обезболивающие будут действовать слабо. Могут возникать осложнения.

Телец

Обостряются язвенные процессы в желудке. Не употребляйте в пищу блюд, которые раздражают слизистую. Перейдите на диетическое питание.

Близнецы

Займитесь восстановлением подвижности суставов после перенесенных травм. Начните день с гимнастики. Развивайте гибкость позвоночника.

Рак

Стимулируйте полноценную вентиляцию легких. Полезной будет дыхательная гимнастика. Начните курс массажа мышц плечевого пояса.

Лев

В течение дня конечности будут оставаться холодными. Ухудшается капиллярное кровоснабжение тканей тела. Больше двигайтесь. Пейте теплые напитки.

Дева

Поддерживайте организм в хорошей физической форме. В случае необходимости обратитесь к советам народной медицины. Добрый период для начала лечения травами.

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Весы

Ослабевают защитные силы организма. Не следует начинать курса закаливания. Отправляться в поход с палатками тоже не стоит.

Скорпион

Замедляется перистальтика кишок. Потребность организма в питании снижается. Можно провести однодневную голодовку.

Стрелец

Особого внимания потребуют почки. Не допускайте обезвоживания организма. Следите за своевременным выводом жидкости.

Козерог

При планировании работы на день учитывайте общее снижение работоспособности. В обед будет возникать желание заснуть. Чаще организовывайте перерыв на отдых.

Водолей

Добавлять к блюдам биологически активные добавки не следует. Результаты могут быть неожиданные. Подождите с подобными экспериментами до следующей недели.

Рыбы

Сдавать донорскую кровь нельзя. На ее восстановление уйдет больше обычного времени. Не допускайте ранения поверхности кожи. Кровотечение долго не будет останавливаться.

Неделя с 8 по 14 марта будет особенная. Многое удастся людям настойчивым и трудолюбивым.