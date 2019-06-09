Чего не надо делать в понедельник - прогноз астролога

Одиноким нужно искать себе пару, но обращаться к услугам брачных агентств не следует. Фото: politeka.net

Понедельник 10 июня не годится для серьезной аналитической работы. В расчетах будет допущено много ошибок. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Составлять планы на будущее не стоит. Все сложится не так, как хотите, - говорит Елена Максимова. - День способствует мастерам-ремесленникам. Проснитесь раньше. Сделайте что-то своими руками. Изготовленные изделия могут нести особую энергию. Украсьте собственноручно дом. Приготовьте для семьи изысканное блюдо из свежих продуктов".

Ждите на приятные известия.

"Это может быть звонок от давних приятелей. Пригласите их в гости. Встреча будет теплой. Одиноким время искать себе пару, но обращаться к услугам брачных агентств не следует", - говорит астролог и предлагает гороскоп для каждого знака на 10 июня.

Овен

Легко будут решаться имущественные вопросы. Однако за осуществление крупных денежных операций браться не следует. Продвигайтесь вперед небольшими шагами. Решайте вместе с партнерами хозяйственные проблемы. Так вы сможете предупредить конфликты и удобно обустроить общее пространство.

Телец

Соглашаться на участие в долгосрочных проектах не стоит. Размер заработков снизится. Дополнительные расходы будут обременительными. Берегите кожу от повреждения. Ранения будет сопровождаться сильным кровотечением.

Близнецы

Появляться шансы повысить заработки. Сумейте ими воспользоваться. Освободите вечер от дел. Проведите его с любимыми. Приготовьте вместе ужин. Поделитесь новостями, которые услышали в течение дня.

Рак

Хорошо налаженный бизнес принесет ожидаемые прибыли. Старайтесь не наступать на старые грабли. Не воспринимайте игривое поведение окружающих за проявление любви.

Лев

Заметного обогащения не предвидится. Деньги будут поступать небольшими суммами. Воспользуйтесь финансовым резервом для совершения покупок. Встречи с вами будут искать новые знакомые. Они будут иметь серьезные намерения. Определитесь, насколько вас интересуют эти отношения.

Дева

Ваш карман пополнится. Открывайте депозитные счета. Участвуйте в благотворительных акциях. Покупать средства связи не пора. Дневная озабоченность не оставит сил на личное. Объясните это любимым спокойно. Они поймут.

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Весы

Вы не будете знать счета своим деньгам. Поэтому можете остаться без копейки. Не допускайте хаотических расходов. Позаботьтесь о внешнем виде. Любимым приятно будет видеть вас в лучшей форме. Отношения становиться все ближе.

Скорпион

Поступление денег задерживается. Обеспечить все потребности не удастся. Из-за нехватки средств придется корректировать планы. Вас ждет приятная неожиданность. Встретите человека с похожими взглядами. Объясниться с ним будет не сложно. Действуйте.

Стрелец

Звезды будут способствовать вашему обогащению. Но выбрать правильное направление деятельности должны сами. Сделайте все возможное для пополнения кошелька. Проявятся симптомы недолеченной когда-то болезни. На этот раз проведите курс лечения до конца.

Козерог

Не допускайте финансового риска. Есть опасность потратить значительную сумму на неудачный проект или покупку. Сделайте вечер этого дня незабываемым. Порадуйте родных веселыми развлечениями.

Водолей

Сведите к минимуму финансовую активность. Наблюдайте за изменениями на рынке. Вовремя сделайте соответствующие поправки в свои расчеты. Приезд родственников изменит ваши планы. Но общение с ними оставит много приятных впечатлений. Основу вашего рациона должны составлять овощи и фрукты. От жирной пищи следует отказаться.

Рыбы

Большинство заработанных денег пойдет на ежедневные нужды. Выставлять свои вещи на продажу не следует. За них не дадут настоящей цены. Не упоминайте бывших неудачи. Чаще говорите милым комплименты. Они заслуживают доброго слова.

Что ждет украинцев на следующей неделе, читайте в гороскопе на 10-16 июня.