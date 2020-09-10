Чего боятся украинцы: опрос

Украинцы боятся бедности больше болезни. Фото: pixabay.com

За время карантина украинцы стали меньше бояться заражения коронавирусом, но увеличился страх бедности.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса платформы Gradus, проведенного 2 сентября.

Еще в середине апреля 47% респондентов говорили, что их беспокоит угроза заболевания Covid-19. На 2 сентября таких только 28%.

В то же время, если в апреле ухудшением финансового положения из-за карантина были обеспокоены 44% опрошенных, то сейчас их количество увеличилось до 58%.

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Такое соотношение можно объяснить тем, что Covid-19 перестал быть чем-то мифическим. Поскольку суммарно треть респондентов утверждает, что среди знакомых или близких есть люди с подтвержденным коронавирусом.

По данным опроса, большинство украинцев выполняют требования властей относительно ношения маски в общественных местах. Лишь 6% заявили, что маски не носят. При том больше всего люди недовольны решениями Кабмина, которые тот принимал по преодолению эпидемии. Большинство (51%) респондентов заявили, что не одобряют действия правительства (одобряют - 36%). Действия местных властей не одобряют 34% (одобряют - 56%). Действия президента не одобряют 40% (одобряют - 49%).