Часть Украины окутает весеннее тепло - где ждать +9°C

В Украине прогнозируют осадки, но ночью. Фото: pixabay.com

В среду, 9 февраля, почти на всей территории Украины прогнозируют дождь и снег, но только ночью. Температура воздуха кое-где поднимется до +9℃.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Ночью кроме большинства южных областей небольшой дождь и мокрый снег. Днем без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, ночью и утром местами гололедица.

Преимущественно северо-западный ветер будет достигать 7-12 м/с. В западных областях порывы местами 15-20 м/с. Столбики термометра в южных регионах достигнут +9℃ днем.

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В западных областях днем ​​+4…7℃, ночью 0…-2℃. На севере страны +2…5℃ днем, а ночью -1…3℃. В восточных областях днем ​​от -1℃ до +2℃, ночью -1…4℃. На юге страны +3…6℃ днем, а ночью 0…-2℃. В центральных областях днем ​​+2…5℃, ночью 0…-3℃.

В Киеве ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем ​​без существенных осадков. На дорогах ночью и утром местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем ​​+3…5℃, ночью от -1℃ до +1℃.

Середня місячна температура по Україні в лютому 2022 року очікується в межах 0...-5°C. На півдні Одещини та в Криму до +1°C. Це близько до кліматичної норми. Місячна кількість опадів очікується 22-40 мм, в Карпатах, на Закарпатті й у горах Криму 52-75 мм, що в більшості західних та південно-західних областей менше за норму. На решті території країни - у межах норми.