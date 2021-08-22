Часть Украины накроют сильные дожди с градом: список областей

Во всех вышеуказанных регионах объявили штормовое предупреждение. Фото: Pixabay

В семи областях Украины, как прогнозируют синоптики, в ближайшие сутки ожидаются обильные дожди с градом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в социальной сети Facebook.

Дождь с градом и порывы ветра до 15-20 м/с ожидаются в таких областях Украины:

Сумской;

Полтавской;

Харьковской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Луганской;

Запорожской.

Согласно данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, во всех вышеуказанных регионах объявили штормовое предупреждение.

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В центре и на юге страны синоптики прогнозируют ясную и теплую погоду.