Часть Украины накроют сильные дожди с градом: список областей

В семи областях Украины, как прогнозируют синоптики, в ближайшие сутки ожидаются обильные дожди с градом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в социальной сети Facebook.
Дождь с градом и порывы ветра до 15-20 м/с ожидаются в таких областях Украины:
Сумской;
Полтавской;
Харьковской;
Днепропетровской;
Донецкой;
Луганской;
Запорожской.
Согласно данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, во всех вышеуказанных регионах объявили штормовое предупреждение.
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В центре и на юге страны синоптики прогнозируют ясную и теплую погоду.
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