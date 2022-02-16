Часть страны накроют дожди со снегом: где не повезет с погодой

В Харькове пройдут дожди с мокрым снегом, будет пасмурно. Фото: pixabay.com

16 февраля в Украину вернутся дожди с мокрым снегом. Осадки ожидаются на западе, юго-востоке, а также в Полтавской и Харьковской областях.

Местами будет пасмурно, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве будет облачно с прояснениями. Температура днем составит +4°С.

Во Львове и Тернополе в среду также будет небольшая облачность, пройдет сильный дождь. Днем до +7°С.

В Луцке и Житомире - сухо, но облачно с прояснениями. Днем воздух также прогреется до +7°С.

В Ровно в среду ожидаются небольшие снег и дождь, днем потеплеет в пределах +7°С.

В Хмельницком и Виннице 16 февраля будет сухо, небольшая облачность и дневные +7°С.

В Ивано-Франковске также небольшая облачность. Днем воздух прогреется до +10°С, сильный дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +3...7°С. Пройдет дождь, будет пасмурно, будет стоять сплошная облачность.

В Черновцах в среду ожидается небольшая облачность, днем в пределах +9°С.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, днем не выше +4°С.

В Кропивницком температура днем составит +6°С, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве также пасмурно, сплошная облачность. Пройдут дождь с мокрым снегом, а температура воздуха будет не выше +4°С.

В Одессе 16 февраля - небольшая облачность, температура днем в пределах +8°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину спешит весеннее солнце: назвали дату потепления

В Херсоне в среду потеплеет до +9°С, ожидается небольшая облачность.

В Николаеве также будет небольшая облачность и дождь. Днем до +9°С.

В Запорожье температура днем в пределах +6°С, небольшая облачность и легкий дождь.

В Сумах сегодня будет сухо, температура воздуха составит +2°С, пасмурно, возможен дождь.

В Харькове пройдут дожди с мокрым снегом, будет пасмурно, сплошная облачность. Температура днем не выше +3°С.

В Днепре температура днем составит +4°С. Пройдут дожди с мокрым снегом, ожидается небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, днем до +8°С.

Средняя месячная температура по Украине в феврале 2022 года ожидается в пределах 0...-5°C. На юге Одесской области и в Крыму до +1°C. Это близко к климатической норме. Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, Закарпатье и горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы. На остальной территории страны - в пределах нормы.