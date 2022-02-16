Часть страны накроют дожди со снегом: где не повезет с погодой

16 февраля в Украину вернутся дожди с мокрым снегом. Осадки ожидаются на западе, юго-востоке, а также в Полтавской и Харьковской областях.
Местами будет пасмурно, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.
В Киеве будет облачно с прояснениями. Температура днем составит +4°С.
Во Львове и Тернополе в среду также будет небольшая облачность, пройдет сильный дождь. Днем до +7°С.
В Луцке и Житомире - сухо, но облачно с прояснениями. Днем воздух также прогреется до +7°С.
В Ровно в среду ожидаются небольшие снег и дождь, днем потеплеет в пределах +7°С.
В Хмельницком и Виннице 16 февраля будет сухо, небольшая облачность и дневные +7°С.
В Ивано-Франковске также небольшая облачность. Днем воздух прогреется до +10°С, сильный дождь.
В Ужгороде столбики термометров покажут +3...7°С. Пройдет дождь, будет пасмурно, будет стоять сплошная облачность.
В Черновцах в среду ожидается небольшая облачность, днем в пределах +9°С.
В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, днем не выше +4°С.
В Кропивницком температура днем составит +6°С, пасмурно, сплошная облачность.
В Полтаве также пасмурно, сплошная облачность. Пройдут дождь с мокрым снегом, а температура воздуха будет не выше +4°С.
В Одессе 16 февраля - небольшая облачность, температура днем в пределах +8°С.
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В Херсоне в среду потеплеет до +9°С, ожидается небольшая облачность.
В Николаеве также будет небольшая облачность и дождь. Днем до +9°С.
В Запорожье температура днем в пределах +6°С, небольшая облачность и легкий дождь.
В Сумах сегодня будет сухо, температура воздуха составит +2°С, пасмурно, возможен дождь.
В Харькове пройдут дожди с мокрым снегом, будет пасмурно, сплошная облачность. Температура днем не выше +3°С.
В Днепре температура днем составит +4°С. Пройдут дожди с мокрым снегом, ожидается небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, днем до +8°С.
Средняя месячная температура по Украине в феврале 2022 года ожидается в пределах 0...-5°C. На юге Одесской области и в Крыму до +1°C. Это близко к климатической норме.
Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, Закарпатье и горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы. На остальной территории страны - в пределах нормы.
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