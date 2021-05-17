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понедельник, 17 мая 2021 16:45

Часть регионов Украины могут перевести в зеленую зону

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Часть регионов Украины могут перевести в зеленую зону
В Украине 243 тыс. активных больных по сравнению с 420 тыс. на пике эпидемии. Фото: pixabay.com

В стране наблюдается положительная динамика по Covid-19: уровень заболеваемости стабильно снижается восьмую неделю подряд. По проценту от эпидемического порога Киев и еще восемь регионов соответствуют зеленой зоне.

В Украине сейчас 243 тыс. активных больных по сравнению с 420 тыс. на пике эпидемии. В центрах вакцинации начали прививать лиц старше 65 лет, которые записались через приложение "Дія". Всего в стране вакцинировано 956 тыс. граждан, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании президента.

"Почти все области уже находятся в желтой зоне карантина. Черкасская область – единственная в оранжевой зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Также есть часть областей, которые могут перейти на зеленый уровень эпидемической опасности", - сказал он.

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За последние сутки в Украине обнаружили 2136 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране от Covid-19 умерли 48 184 украинцев, из них 109 - за последние сутки. Выздоровели 1 864 593 пациента, за последние сутки - 6869.

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